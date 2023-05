Πάτρα: Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 1η έως και 7 Ιουνίου 2023

H νέα κινηματογραφική εβδομάδα συμπίπτει και ημερολογιακά με την έναρξη του καλοκαιριού και για τους ανυπόμονους σινεφίλ, φαν του Ιντιάνα Τζόουνς ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων ενόψει της πρεμιέρας της νέας, 5ης ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» με τον Χάρισον Φορντ, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, που είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου 2023.

Για την ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα προβολών για το διάστημα 1 με 7 Ιουνίου, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων, μεταξύ των νέων ταινιών που ξεκινούν να παίζονται είναι η Αμερικάνικη ταινία τρόμου «The Boogeyman – Ο Μπαμπούλας» σε σκηνοθεσία του Rob Savage, το ανιμέισον "Spider-Man: Across the Spider-Verse" αλλά και το καινούριο φιλμ του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν «Crime Is Mine – Το Έγκλημα μου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών είναι το εξής: