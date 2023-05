p-consulting.gr: Με επιτυχία η ημερίδα για τη φροντίδα και την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία

Την Τρίτη 16/5, στον φιλόξενο χώρο του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360°, διοργανώθηκε εκπαιδευτική - ενημερωτική παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και θέματα που αφορούν τη φροντίδα και την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. Η δράση διοργανώθηκε από την εταιρεία p-consulting.gr, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου AIDA - ACTIVE AGEING for the ELDERLY with ID και περιλάμβανε ειδικούς στον τομέα των επιστημών της υγείας.

Η ημερίδα άνοιξε με την άφιξη του κοινού και τις απαραίτητες εγγραφές, και στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους οργανωτές και τους ομιλητές. Παρουσιάστηκαν διάφορα θέματα στο πλαίσιο της ημερίδας, και κάθε ομιλητής παρουσίασε τις απόψεις του σε σχέση με την 3η ηλικία και τη θεματική του Έργου.