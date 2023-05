6 νέοι υποψήφιοι από το σπιράλ και τον υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων Πέτρο Ψωμά

«Θα είμαι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές για να έχω λόγο στο τι είναι σημαντικό για την πόλη. Στηρίζω το σπιράλ γιατί είναι μια παράταξη που συμμετέχει με συνέπεια στα κοινά και έχει επενδύσει κόπο και χρόνο για να διαμορφώσει άποψη και να παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το σπιράλ δεν έχει αφεντικά, ούτε προκαταλήψεις, εκτιμάει τη διαφορετικότητα και τη συνεργασία και έχει «ανοιχτό μυαλό» για τις καλές ιδέες και τις πολιτικές που θα κάνουν την πόλη βιώσιμη για όλους.»

Ο Δημήτρης Καλλές είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στον Βόλο το 1969 όπου και μεγάλωσε και σπούδασε στην Πάτρα (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) και στην Αγγλία (University of Manchester Institute of Science and Technology). Έχει εργαστεί ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ως τεχνικός διευθυντής στην Ahead Relationship Mediators ΑΕ, στην οποία ήταν συνιδρυτής και απασχολείται ως εμπειρογνώμων σε διάφορους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, της οποίας έχει διατελέσει πρόεδρος. Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ευθύνης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019. Είναι παντρεμένος και έχει τρεις κόρες.

3. Μαντάς Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Νικολάου

Ελεύθερος Επαγγελματίας

#τουρισμός

«Η πόλη αναζητά νέα ταυτότητα»