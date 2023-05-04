Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6/5/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, & ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΒΑΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/05/2023 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ) ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
*Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΥΑΚΙΝΘΗ (χήρα) ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΜΒΑΚΑ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΜΟΙΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε το Σάββατο 6-5-2023 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά του: Αλέξανδρος, Δημήτρης
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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