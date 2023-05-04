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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6/5/2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, & ΘΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,

ΒΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/05/2023 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ) ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

*Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

ΥΑΚΙΝΘΗ (χήρα) ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΜΒΑΚΑ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΜΟΙΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε το Σάββατο 6-5-2023 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά του: Αλέξανδρος, Δημήτρης

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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