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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-4-2023  & ΩΡΑ 11:Ο0 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ Α   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

O I   A N E Ψ Ι Ο Ι            

Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ

 ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΑΣΗΜΑΚΗΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΤΣΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΝΙΚ.  ΜΑΡΗ

ΕΤΩΝ  81
 

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 23-4-2023  & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ  & ΣΟΦΙΑ, ΙΖΑΜΠΕΛΑ & ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΜΙΣΕΛ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ, ΒΙΚΤΩΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ, ΗΛΙΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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