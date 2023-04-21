Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-4-2023 & ΩΡΑ 11:Ο0 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
O I A N E Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΑΚΗΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΤΣΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΜΑΡΗ
ΕΤΩΝ 81
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 23-4-2023 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΙΖΑΜΠΕΛΑ & ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΜΙΣΕΛ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ, ΒΙΚΤΩΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ, ΗΛΙΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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