Τρεις ακόμα προβολές της "Βασίλισσας της Νέας Υόρκης" στο Άστορ της Αθήνας

Μετά την πρώτη sold out προβολή της στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ, στη Στοά Κοραή στην Αθήνα, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Βασίλισσα της Νέα Υόρκης - Queen of the Deuce» επιστρέφει για τρεις ακόμα προβολές στις 7, 21 & 28 Απριλίου 2023.

Η ΤΑΙΝΙΑ

Από την Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του ’70, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» («Queen of the Deuce») αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον. Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της, «ακατάλληλη» αυτοκρατορία πάθους χάρη στο δαιμόνιο επιχειρηματικό της πνεύμα, επαναπροσδιορίζοντας τι πάει να πει ελληνική οικογένεια, σεξουαλικότητα και Αμερικανικό Όνειρο.

Η ταινία προβάλλεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στην Αθήνα, οι προβολές θα πραγματοποιηθούν παρουσία της σκηνοθέτιδας, Βάλερυ Κοντάκου, και θα τις προλογίσουν εκλεκτοί ομιλητές.

Παρασκευή 7/4 στις 22:00, Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ (Σταδίου 28).

Την προβολή της Παρασκευής 7 Απριλίου προλογίζουν οι Λεσβίες στα Πρόθυρα, διοργανώτριες του Φεστιβάλ Λεσβιακού Φεμινιστικού Κινηματογράφου.

Για να εκδώσετε εισιτήρια, επισκεφθείτε τη Viva εδώ: https://www.viva.gr/tickets/astor/

Για τις προβολές της Παρασκευής, 21 & 28 Απριλίου, εισιτήρια θα αρχίσουν να διατίθενται online αργότερα.

Το τρέιλερ της ταινίας μπορείτε να το δείτε εδώ.