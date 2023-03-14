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Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 62

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΛΓΑ (ΛΟΛΑ) ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ

Ετών 83

Κηδεύουμε την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 12μ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο σύζυγός της: Κωνσταντίνος

Τα παιδιά της : Δώρα και Χρήστος Τσακαλης, Θεανώ Καρανδρικα

Τα εγγόνια της: Νικόλας, Ολια

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 62

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Τον    πολυαγαπημένο  μας  

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΕΥΣΤ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ   92
 
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-3-2023  & ώρα 2 μ.  μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου Βούντενης

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΠΛΟΙΑΡΧΟ-ΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΜΑΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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