Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΓΑ (ΛΟΛΑ) ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΔΡΙΚΑ
Ετών 83
Κηδεύουμε την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 12μ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο σύζυγός της: Κωνσταντίνος
Τα παιδιά της : Δώρα και Χρήστος Τσακαλης, Θεανώ Καρανδρικα
Τα εγγόνια της: Νικόλας, Ολια
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΣΤ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14-3-2023 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΠΛΟΙΑΡΧΟ-ΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΜΑΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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