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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΜΠΟΡΟ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  11-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΛΕΓΚΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΑΝΑΗ, ΙΛΑΕΙΡΑ, ΙΡΙΔΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 59)

Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Πατρών.

Η μητέρα της: ΜΑΡΙΑ

Τα αδέλφια της: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τα ανίψια της: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ) & ΖΩΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΑΣ ΥΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΡΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΗΛ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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