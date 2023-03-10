Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΜΠΟΡΟ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΛΕΓΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΑΝΑΗ, ΙΛΑΕΙΡΑ, ΙΡΙΔΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 59)
Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Πατρών.
Η μητέρα της: ΜΑΡΙΑ
Τα αδέλφια της: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τα ανίψια της: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΕΡΕΥΣ) & ΖΩΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΑΣ ΥΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΡΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΗΛ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr