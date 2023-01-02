Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Στερεοτυπάκια Κορωνοϊός Εύα Καϊλή Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΡΑΪΚΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ε.α. ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΗ 3-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΥΖΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΥΡΤΩ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΓ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΡΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΖΕΛΑΤΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) - ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/1/2023 & ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΤΟΥΛΑ ΡΙΖΙΩΤΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 34087

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΚ. ΜΑΝΔΑΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 83

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-1-2023 & ώρα 12 μεσ. από

τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΗΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΑΒΑΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τον πολυαγαπημένο μας

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ 84

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-1-2023 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΕΜΕΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΠΑΛΛΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ


ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΣΕΝΗ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΨΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΛΑ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΛΑ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΖΗΣ. ΣΚΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΚΙΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες

Info