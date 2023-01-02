Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΡΑΪΚΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ε.α. ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΗ 3-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΥΖΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΥΡΤΩ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΓ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΡΑΪΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΖΕΛΑΤΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) - ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/1/2023 & ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΤΟΥΛΑ ΡΙΖΙΩΤΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 34087
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΚ. ΜΑΝΔΑΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 83
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-1-2023 & ώρα 12 μεσ. από
τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΜΗΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ & ΑΝΝΑ ΔΑΒΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Τον πολυαγαπημένο μας
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ 84
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-1-2023 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΕΜΕΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΠΑΛΛΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΣΕΝΗ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΨΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΛΑ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΖΗΣ. ΣΚΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΚΙΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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