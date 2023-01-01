Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΝΙΦΟΡΑ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΔΑΦΑΡΑΝΟ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 2 -1 -2023 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΑΡΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΣΤΑΣ & ΡΟΥΛΑ, ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΡΑΘΩΣΗ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΟΥΛΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΘΩΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΘΩΣΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μιχαήλ Νικολάου Παπαδιονυσίου | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) τηλ.: 2610 342446 κιν.: 6974 761782, 6974 761783
e-mail: [email protected]
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΡΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΑΝΑΣΤ. ΒΕΡΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr