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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΝΙΦΟΡΑ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΦΟΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΦΟΡΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ       ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΧΡ. ΔΑΦΑΡΑΝΟ
ΕΤΩΝ   86

Θανόντα κηδεύουμε  την Δευτέρα  2 -1 -2023  & ώρα  3  μ. μ.  από τον  Ιερό Ναό   Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.   

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΑΡΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΣΤΑΣ & ΡΟΥΛΑ, ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΡΑΘΩΣΗ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΟΥΛΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΘΩΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΘΩΣΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:  ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μιχαήλ Νικολάου Παπαδιονυσίου | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) τηλ.: 2610 342446 κιν.: 6974 761782, 6974 761783 

e-mail: [email protected]

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΡΑ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ

 Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΑΝΑΣΤ. ΒΕΡΡΑ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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