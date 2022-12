Η Ηρώ Μανέ δοκίμασε τα εντυπωσιακά κοσμήματα της «δικής μας» Κατερίνας Καμίση

Στο πολύ πλούσιο και καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ The Pop Up Project στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, με οικοδέσποινες τις Φαίη Μπέη και Ιλεάνα Ισμυρίδη, συμμετείχε ακόμα μια φορά η συμπολίτισσα σχεδιάστρια κοσμημάτων Κατερίνα Καμίση, ανάμεσα σε 50 Έλληνες σχεδιαστές και brands. Την μεγάλη συλλογή της με κοσμήματα, γούρια, αξεσουάρ για τις γιορτινές μέρες επισκέφθηκε πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων η ταλαντούχα ηθοποιός Ηρώ Μανέ, που έχουμε αγαπήσει σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, η οποία δοκίμασε πολλά από τα καινούρια σχέδια. Το label 2K10 της Κατερίνας Καμίση εκπροσωπείται πάντως και στο The Pop Up Project: All I Want For Christmas που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο κέντρο της Αθήνας, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στο Foyer του Θεάτρου Παλλάς της Βουκουρεστίου.