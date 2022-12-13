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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΡΑ - ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Ντίνα και Νίκος Νικολάου, Θανάσης και Κάρλα Κανδηλιώτη


Τα εγγόνια της: Κων/νος και Γεωργία Νικολάου, Βασίλης Νικολάου και Χριστίνα Ρομπολα.


Οι δισέγγονοι: Νικόλας, Χρήστος, Σοφία, Μυρτώ-Μαρία.

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΙΩΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(ΕΤΩΝ 72)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΑΙΖΩΝΟΣ 81).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΙΖΑΜΠΕΛ & ΑΝΤΑΜ,ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΣΟΥΖΑΝ ΦΙΝ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Βανταράκης

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,

ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ. ΚΩΝ.

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ


ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Π.Μ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΘΗΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,

ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

 

ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΜΙΧ.

ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΙΚΗ ( ΧΗΡΑ ΑΝΤ.) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ)

ΕΜΜ. ΒΟΥΛΑΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 86

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΥΡΣΙΝΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ

 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,

ΚΑΣΣΙΑΝΗ (ΧΗΡΑ) ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΕΩ, ΛΕΟΛΕΗ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΟΠΩς ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΛΕΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΕΟΛΕΗ
ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟς ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΜΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129
parazafeirisfunerarl.gr - email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 75

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 & ΩΡΑ 12 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΤΣΑΦΟΡΙΑΝΝΗ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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