Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΡΑ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: Ντίνα και Νίκος Νικολάου, Θανάσης και Κάρλα Κανδηλιώτη
Τα εγγόνια της: Κων/νος και Γεωργία Νικολάου, Βασίλης Νικολάου και Χριστίνα Ρομπολα.
Οι δισέγγονοι: Νικόλας, Χρήστος, Σοφία, Μυρτώ-Μαρία.
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΙΩΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
(ΕΤΩΝ 72)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΑΙΖΩΝΟΣ 81).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΙΖΑΜΠΕΛ & ΑΝΤΑΜ,ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΣΟΥΖΑΝ ΦΙΝ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Βανταράκης
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,
ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ. ΚΩΝ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΘΗΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,
ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΜΙΧ.
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΚΗ ( ΧΗΡΑ ΑΝΤ.) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ)
ΕΜΜ. ΒΟΥΛΑΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,
ΚΑΣΣΙΑΝΗ (ΧΗΡΑ) ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΕΩ, ΛΕΟΛΕΗ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14 / 12 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΟΠΩς ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΛΕΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΕΟΛΕΗ
ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟς ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΜΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129
parazafeirisfunerarl.gr - email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 & ΩΡΑ 12 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΤΣΑΦΟΡΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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