Κοκκινομάλλα στα μπλε: Και η Σοφία Χατζηπαντελή στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας

Και η πολυσυζητημένη πρώην επίτροπος του GNTM Σοφία Χατζηπαντελή στην λαμπερή απονομή των Bitish Fashion Awards, το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά του Λονδίνου. Η κυπριακής καταγωγής μοντέλο και star του διαδικτύου βρέθηκε ανάμεσα σε διεθνείς διασημότητες στο Royal Albert Hall. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί με maxi φόρεμα με halter neck σε royal blue . Η δημιουργία φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή Daniel Fletcher, το οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό μόδας Next in Fashion που προβλήθηκε στο Netflix. H Σοφία συμπλήρωσε το red carpet look της με αξεσουάρ του Christian Louboutin, κατακόκκινο κραγιόν και κόκκινα μαλλιά με μπούκλες στο τελείωμα. Το όλο beauty look της παρέπεμπε σε new vintage diva κάτι που υποστήριξε με πολύ κέφι.

Θυμίζουμε πως ως μοντέλο έχει καταφέρει να συνεργαστεί με κάποιους από τους σημαντικότερους τίτλους περιοδικών παγκοσμίως όπως Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times και Vanity Fair, αλλά και με οίκους μόδας όπως οι Chanel, Fenty Beauty και Jean Paul Gaultier. Το Instagram της μετρά περισσότερους από 530 χιλιάδες ακολούθους καθώς λανσάρει μια διαφορετική οπτική της ομορφιάς . Εχει δημιουργήσει το δικό της beauty κίνημα που φέρει το όνομα #UnibrowMovement, με σήμα κατατεθέν τα δικά της πυκνά και ενωμένα φρύδια.