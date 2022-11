Παραμένει πολύ «προχώ»: Με double denim ως σύγχρονο Scandinavian girl η Μισέλ Ομπάμα

To εγκώμιο της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, της 58χρονης δικηγόρου και συγγραφέως Μισέλ Ομπάμα «έπλεξε» και πάλι η Vogue. Η Μισέλ συνεχίζει να ξαφνιάζει με τη νεωτεριστική γκαρνταρόμπα της, που τιμά το σήμερα της παγκόσμιας μόδας αναδεικνύοντας καινούρια brands με φρέσκιες ιδέες. Εχοντας φορέσει π.χ Jason Wu, Acne, Balenciaga, Akris, Roksanda πέρα από διαχρονικούς οίκους, απέδειξε τελευταία πως παραμένει στυλιστικά «πολύ μπροστά». Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times, με τη βοήθεια της μόνιμης στυλίστριάς της Meredithe Koop μας ταξίδεψε στη Βόρεια Ευρώπη. Συγκεκριμένα, δοκίμασε το Scandinavian style, φορώντας ρούχα της δημοφιλούς εταιρείας με έδρα την Κοπενχάγη, Ganni. Μάλιστα ταυτόχρονα υιοθέτησε τη νεανική τάση double denim δηλαδή τζιν πάνω- κάτω επιλέγοντας blazer και χαλαρό cargo παντελόνι από το ίδιο ντένιμ με εξώραφα. Μυτερά μποτίνια Balenciaga και κοριτσίστικα, σπαστά μακριά μαλλιά με πλεξουδάκια ολοκλήρωσαν το look της.