Πάτρα: Στο act η παράσταση "Οι Κόρες" της Γλυκερίας Μπασδέκη

Η παράσταση «Οι Κόρες» της Γλυκερία Μπασδέκη από τον πειραματικό θεατρικό θίασο «Από τον πέμπτο στίχο κιόλας Φάλτσοι» πρόκειται ν’ ανέβει στο θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 21.30 & την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 20.00.

Το θέατρο act παρουσιάζει λοιπόν μια νέα ολόφρεσκη θεατρική πρόταση. Ο θίασος «Από τον πέμπτο στίχο κιόλας φάλτσοι», που το κοινό γνώρισε από την παράσταση “The Kaspar Box” καταπιάνεται με το κείμενο της Γλυκερίας Μπασδέκη «Οι κόρες» και παρουσιάζει δυο νέες ταλαντούχες ηθοποιούς, τη Μαριάννα Ράντου και την Ηλέκτρα Σκορδά. Η παράσταση θα παιχτεί μόνο για 3 βραδιές, από 18 έως 20 Νοεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.30 και Κυριακή στις 20.00.

Λίγα λόγια για το έργο και την παράσταση:

Όλο το έργο διαδραματίζεται μέσα σε μια μέρα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, στην ανάμνηση μιας Αθήνας. Δύο κορίτσια παίζουν το πιο αγαπημένο τους παιχνίδι στον κόσμο. Παίζουν το παιχνίδι, ΜΗΤΕΡΑ. Νανά και Νούλα, Νούλα και Νανά. Δυο κορίτσια κλεισμένα στο ιλουστρασιόν χαρτόκουτο της Ιστορίας αμφισβητούν και αναζητούν τη χαμένη σχέση τους με τη μητέρα, τις ρίζες, την ενηλικίωση, τον έρωτα, την αυτοδιάθεση, την κοινωνία, τη θέση τους σε μια κάποια Πατρίδα. Μέσα από το παιχνίδι είτε θα καταφέρουν να βρουν τη δική τους Έξοδο, είτε θα συνεχίσουν να ζουν την Κληρονομιά που τους δόθηκε.

Κεντρικό κείμενο της παράστασης αποτελεί το θεατρικό έργο «Οι Κόρες» της Γλυκερίας Μπασδέκη. Επίσης περιλαμβάνονται: το άρθρο της ίδιας με τίτλο «μανούλες», απόσπασμα από το έργο «Πεθαίνω σαν Χώρα» του Δημήτρη Δημητριάδη, καθώς και κείμενα γραμμένα από τις ηθοποιούς.

Η παράσταση έχει παρουσιαστεί ήδη στους εξής χώρους: Στο Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ στην Αθήνα, στο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών και αμέσως μετά στο Θέατρο Κύκλος στα Ιωάννινα, στην Καπναποθήκη στο Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ στην Ξάνθη, στο Αράχθειο Θέατρο στο χωριό των Τζουμέρκων Σκούπα, στο Studio 29A καθώς και στο Kapani Project 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Συγγραφή Έργου: Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Ράντου, Ηλέκτρα Σκορδά

Βοήθεια στη Σκηνοθεσία: Γιάννης Διδασκάλου, Χαρά Γιώτα, Κωστής Καπελλίδης

Δραµατουργία: Ηλέκτρα Σκορδά, Μαριάννα Ράντου

Επιµέλεια κίνησης: Αλέξανδρος Γκουντινάκης, Γιάννης Διδασκάλου

Ενδυματολογία: Absent Mirror

Σκηνογραφία: Βάλια Πριοβόλου, Absent Mirror

Επιµέλεια µουσικής: Γιώργος Χρυσικός

Μουσική Teaser | Μίξη | Mastering: Γιώργος Χρυσικός

Φωτογραφία | Artwork: Σουμέλα Μακανίκα

Teaser | Βίντεο: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Άλκηστη Σαρμά

Link video: https://www.facebook.com/act.theater.patras/videos/535022378044670

Παραγωγή: Από τον πέμπτο στίχο κιόλας Φάλτσοι

Εκτέλεση παραγωγής | Επικοινωνία: LibrArt Performing Arts Ensemble

Ηθοποιοί: Μαριάννα Ράντου, Ηλέκτρα Σκορδά.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για την έμπνευση στις Εύη, Ελένη, Κατερίνα, Καρολίνα, Δήμητρα, Μιχάλη, Βάλια, Βασιλική, Νίκη, Κατερίνα και για τη συνεχή στήριξη και βοήθεια σε όλη την υπόλοιπη ομάδα μας, «Από τον πέμπτο στίχο κιόλας Φάλτσοι». Τέλος, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Γλυκερία Μπασδέκη για την παραχώρηση του κειμένου και την αμέριστη εμπιστοσύνη που μας έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 21.30

Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 21.30

Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 20.00

Στο Θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Διάρκεια 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10 €, Μειωμένο: 8 €

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610272037 & 6936122263

Πληροφορίες για την ομάδα:

Η Πειραµατική Οµάδα θεάτρου «Από τον Πέµπτο στίχο κιόλας Φάλτσοι» δηµιουργήθηκε το 2013 από τον Γιάννη Διδασκάλου (σκηνοθέτη της οµάδας). Είναι µέλος της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας LibrArt Performing Arts Ensemble και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο Studio 29A. Πήρε το όνοµά της από µία σηµείωση του Γιώργου Σεφέρη που αναφέρεται στο ποίηµα “Ερωτικός Λόγος”, το οποίο χαρακτήρισε “από τον πέµπτο στίχο κιόλας φάλτσο”.

Η οµάδα µας εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από νέους ανθρώπους που έχουν ακαδηµαϊκές θεατρικές σπουδές (τµήµα Θεάτρου του Α.Π.Θ.), αποφοίτους δραµατικών σχολών (Κ.Θ.Β.Ε.) καθώς και άτοµα που διερευνούν το θέατρο και τη σχέση του µε άλλες τέχνες. Το 2013 παρουσίασε στο πλαίσιο του Music Festival το θεατρικό δρώµενο Your ticket please (Φιξ in Art, Θεσσαλονίκη), την παράσταση κατά της σχολικής βίας Τυφλή µύγα (Θέατρο Μελίνα Μερκούρη) και βραβεύτηκε στο 48hour Thessaloniki Festival µε την παράσταση Η Ιστορία του Κ. Τον επόµενο χρόνο συµµετείχε στο TEDx University of Macedonia µε την παράσταση Ithacas και το 2015 πήρε το πρώτο βραβείο στο Bob Theatre Festival µε την παράσταση devised theatre Η ιστορία θα είναι πάντα η ίδια, τίποτα δε θα την απογοητεύει. Την ίδια χρονιά, η παράσταση προσκλήθηκε από το Τµήµα Σχολικής Ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Αθηνών και παρουσιάστηκε µε τον τίτλο θα είναι πάντα η ίδια… Το 2017 παρουσίασε την performance Σήµερα οι άνθρωποι µ’ αγαπούν (Θέατρο Κλειώ) και το Μάιο του 2018, µετά από πρόσκληση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, Το κορίτσι που το έλεγαν Πέµπτη (Θέατρο Αστέρια).

Παράλληλα, παρουσίασε τις performances: Υµπί υπήρξαµε όλοι µας, βασισµένη στο έργο “Υµπύ Βασιλιάς” του Α. Τζαρύ και Αυτός είναι ο κόσµος µας, µα εγώ θέλω κάτι άλλο, (αφιέρωµα στη Λ. Αναγνωστάκη). Να σηµειωθεί ότι το 2016 η οµάδα συµµετείχε στην ταινία µικρού µήκους The unicorn project. Το 2019 συµµετείχε στο SKG Bridges Festival (Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών του Κ.Θ.Β.Ε.) µε την παράσταση Η τραγωδία µέσα µας, την οποία παρουσίασε και σε ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ, το καλοκαίρι του ίδιου έτους: Φεστιβάλ Ολύµπου: Λείβηθρα – Αρχαιολογικό Πάρκο - Κατερίνη, Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ – Φρόντζου - Ιωάννινα, Ρωµαϊκό Ωδείο Νικόπολης - Πρέβεζα, Θέατρο παλαιών κατασκηνώσεων - Παραµυθιά Θεσπρωτίας, Θέατρο Βουνού – Καστοριά.

Το Φεβρουάριο του 2020 παρουσίασε στο Θέατρο Κλειώ την παράσταση Εύα ΙΙ ή Η αφήγηση μιας απόπειρας, βασισμένη στη νουβέλα “Όταν ήμουν έργο τέχνης του Eric-Emmanuel Schmitt, η οποία ταξίδεψε στο FURORE 2020, International Festival for Young Theater, Ludwigsburg, Γερμανία, 2020, στο STA Festival, 10th Shanghai International Experimental Festival 2020, Shanghai Theatre Academy, Σαγκάη, Κίνα, 2020, στο FITUC Festival, 32nd International Festival of University Theatre of Casablanca, Καζαμπλάνκα, Μαρόκο, 2020 και στην Ανοιχτή Σκηνή Θεσσαλονίκης το 2022.

Τον Μάιο του 2022 παρουσίασε την παράσταση Οι Κόρες στο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών στο Τρένο στο Ρουφ στην Αθήνα και στη συνέχεια σε διάφορα θέατρα ανά την Ελλάδα.

https://thiasosfaltsoi.wixsite.com/home

https://www.instagram.com/faltsoi_theatre_ensemble

https://www.facebook.com/faltsoi

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του act είναι και το thebest.gr