Ο Ραλφ Μάτσιο μιλάει για τη ζωή μετά το Karate Kid: «Δείχνω νέος γιατί δεν δουλεύω»

Αυτές τις μέρες έχει δουλέψει αρκετά. Του στέλνουν σενάρια. Κέρδισε έναν ρόλο σε ένα δράμα του Ντέιβιντ Σάιμον, το The Deuce, για το HBO. Σύντομα θα εκδώσει μια αυτοβιογραφία, το Waxing On, που θα αφηγείται την ιστορία της γρήγορης ανόδου του στη δεκαετία του 1980, τη μακρά, αδιάφορη περίοδο από τη δεκαετία του 1990 και μετά, πριν την απότομη επαναφορά του στην ποπ κουλτούρα πριν από λίγα χρόνια. «Είναι εκπληκτικό το πώς τα πράγματα γυρίζουν» λέει ο ίδιος στον Tom Lamont σε μια συνέντευξη στον Guardian.

Ένας γλυκός, ωραίος τύπος

Ο Μάτσιο γεννήθηκε στο Λονγκ Άιλαντ, δεύτερος γιος μιας ιταλοαμερικανικής οικογένειας που διατηρούσε πλυντήρια και μια επιχείρηση φορτηγών. Ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Στίβεν, εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, ο Ραλφ, ο οποίος λάτρευε να παρακολουθεί μιούζικαλ με τη μαμά του, άρχισε να παίζει θέατρο. Μέχρι να τελειώσει την εφηβεία του είχε παίξει σε διαφημίσεις για τσιχλόφουσκες, σε μια ταινία και σε μια σεζόν της αμερικανικής κωμικής σειράς Eight is Enough. Μετακόμισε για λίγο στο Λος Άντζελες, και η ευκαιρία του δόθηκε όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τον επέλεξε ως έναν από τους κύριους χαρακτήρες στην ταινία The Outsiders του 1983. Έδωσε συνεντεύξεις για εφηβικά περιοδικά, «ερωτήσεις τύπου μποξεράκια ή σλιπάκια» θυμάται. Η μητέρα του αγόραζε αντίτυπα και τα κρατούσε σε ένα κιβώτιο. Πολλά χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο γιος του Μάτσιο θα έβρισκε τυχαία αυτό το κιβώτιο. Αρπάζοντας μια χούφτα Teen Beats, τρέχοντας μέσα στο σπίτι για να πει στην αδελφή του την ανακάλυψή του, φώναξε: «Ο μπαμπάς ήταν τεράστιος! Και το χάσαμε».