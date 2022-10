TEDxPatras 2022: Η επίδραση της γλώσσας στα έμφυλα στερεότυπα

H Τράπεζα Πειραιώς, στρατηγικός συνεργάτης στο TEDxPatras, διοργανώνει μια συζήτηση με τη μορφή εργαστηρίου αναφορικά με τον γλωσσικό σεξισμό, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του TEDxPatras 2022 – «Metamorphosis/Μεταμόρφωση». Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η Αγγελική Αλβανούδη, Διδακτόρισσα Γλωσσολογίας και Διδάσκουσα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, αναλύει την έννοια του γλωσσικού σεξισμού και τους τρόπους με τους οποίους αυτός αναπαράγεται, μέσω της κοινωνικής χρήσης της γλώσσας.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η αλήθεια του κόσμου μας. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να κατανοούμε τον κόσμο και τους εαυτούς μας, καθώς και τη σχέση μας με τους άλλους. Ωστόσο, η χρήση των αρσενικών άρθρων αντανακλά την άνιση εκπροσώπηση των γυναικών σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Στη συζήτηση αυτή, θα εστιάσουμε στη γενικευμένη χρήση του αρσενικού γένους και πώς αυτή η χρήση ενισχύει και αναπαράγει τις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους όλοι και όλες μπορούμε να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού.

Η συζήτηση με τη μορφή εργαστηρίου στοχεύει στο να κατανοήσουμε καλύτερα ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε συντηρεί και αναπαράγει ταυτόχρονα στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις για το φύλο και να ευαισθητοποιηθούμε για την ανάγκη εξάλειψης του γλωσσικού σεξισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και κράτηση των εισιτηρίων στο 2022.tedxpatras.com.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Αγγελική Αλβανούδη - Διδακτόρισσα Γλωσσολογίας,

Διδάσκουσα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Η Αγγελική Αλβανούδη είναι κοινωνιογλωσσολόγος με ειδίκευση στη γλώσσα και το φύλο, τη γλώσσα στη διεπίδραση και τη γλωσσική επαφή. Τον Απρίλιο του 2013 αποφοίτησε με διδακτορικό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AΠΘ). Στη διδακτορική της διατριβή, διερεύνησε τις πολιτισμικές και γνωσιακές όψεις του γραμματικού γένους στη γλωσσική διεπίδραση. Τον Μάιο του 2013, ανέλαβε διετή Μεταδιδακτορική Υποτροφία στο Ερευνητικό Κέντρο Γλώσσας και Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο Τζέιμς Κουκ, για να εξετάσει την ελληνική ποικιλία που μιλούν οι κοινότητες μεταναστών και μεταναστριών στο Far North Queensland της Αυστραλίας. Έχει γράψει τα βιβλία Grammatical gender in interaction: Cultural and cognitive aspects που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Brill το 2015, και Modern Greek in diaspora: An Australian perspective που εκδόθηκε από το Palgrave Pivot το 2019. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά όπως το Gender and Language, το Journal of Greek Linguistics, Text & Talk, Pragmatics, the Journal of Pidgin and Creole Languages και Oceanic Linguistics.