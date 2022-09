Άνοιξε τους ορίζοντές σου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου . Σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται στο 3% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, στη θέση 601-800. Κατ’ αναλογία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην 4η θέση, ανάμεσα σε ελληνικά πανεπιστήμια. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022. Κατ’ αντιστοιχία, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα καλύτερα 250 πανεπιστήμια στην ΕΕ, ενώ τοποθετείται ανάμεσα στα 180 κορυφαία «νέα» πανεπιστήμια, σύμφωνα με την κατάταξη ΤΗΕ Young University Rankings 2022. Σύμφωνα, δε, με την κατάταξη THE WUR by Subject 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και ως το 2ο κορυφαίο στις ίδιες χώρες, στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Πανεπιστήμιο με Διεθνή Προσανατολισμό

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει, είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 47η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη THE World University Rankings 2022, καθώς και την 15η θέση παγκοσμίως (3η θέση στην ΕΕ) σύμφωνα με την κατάταξη THE Young University Rankings 2022. Η άνοδος στην κατάταξη σε αυτόν τον σημαντικότατο τομέα αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου στρατηγικής του Πανεπιστημίου για διεθνοποίηση και ιδιαίτερα της αξιοσημείωτης επιτυχίας του στην προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί περισσότερους από 14,000 φοιτητές και φοιτήτριες (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μια σημαντική μερίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του και αντανακλώντας την εξέλιξή του, κατά την τελευταία δεκαετία, προς μια αναμφισβήτητα διεθνή φοιτητική κοινότητα.