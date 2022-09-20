Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΝΙΚ. ΛΥΧΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 51
Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η μητέρα του: Σωτηρία.
Οι θείοι του: Δημήτριος και Ειρήνη Αλμπάνη, Θεοδοσία χήρα Περ. Γεωργόπουλου, Γεωργία και Γεώργιος Βασιλάκη.
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-9-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΔΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΑΪΤΑΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ ΖΩΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΣΑΚΕΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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