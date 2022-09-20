Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Νάσος Νασόπουλος Πόλεμος στην Ουκρανία Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα Πανελλήνιες 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΝΙΚ. ΛΥΧΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 51

Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η μητέρα του: Σωτηρία.

Οι θείοι του: Δημήτριος και Ειρήνη Αλμπάνη, Θεοδοσία χήρα Περ. Γεωργόπουλου, Γεωργία και Γεώργιος Βασιλάκη.

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 66

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-9-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΔΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΑΪΤΑΝΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ ΖΩΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΣΑΚΕΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

---------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου

Info