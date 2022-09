Ένα νέο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ από τον Βρετανό θρύλο της ποπ, Κλιφ Ρίτσαρντ

Ο αγέραστος Κλιφ Ρίτσαρντ (Sir Cliff Richard) στα 81 του χρόνια σήμερα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ σχεδόν μετά από δύο δεκαετίες.

Το «Christmas With Cliff» είναι «ένα άλμπουμ με κλασικά αλλά και νέα κομμάτια» και θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου 2022.

Ο Bρετανός καλλιτέχνης με πάνω από 250 εκατ. πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως δήλωσε ότι πάντα του αρέσει να βρίσκεται σε στούντιο ηχογράφησης θυμίζοντας την πρώτη φορά στο διάσημο «Studio Two, Abbey Road», το 1958, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

«Ηχογράφησα αυτό το άλμπουμ στα «Criteria Studios» στο Μαϊάμι της Φλόριντα - 4.427 μίλια μακριά από το Abbey Road - και για άλλη μια φορά ένιωσα ότι βρισκόμουν σε έναν δικό μου κόσμο», δήλωσε ο τραγουδιστής ο οποίος συνεργάστηκε με δύο παραγωγούς, τον Σαμ Χολάντερ (Sam Hollander) και τον Κρις Ουόλντεν (Chris Walden).

«Αυτό το άλμπουμ δεν είναι μόνο δικό μου, ανήκει σε όλους αυτούς που συμμετείχαν στη δημιουργία του, και ελπίζω να προσθέσει κάτι ξεχωριστό στην δική σας περίοδο των Χριστουγέννων», πρόσθεσε ο δημοφιλής και αγαπητός Κλιφ Ρίτσαρντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει πουλήσει περισσότερους από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τον έναν από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το 1968, είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το "Congratulations" και είχε πάρει τη 2η θέση ενώ ξαναπήγε το 1973 με το κομμάτι "Power to All Our Friends" που είχε έρθει 3ο.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ