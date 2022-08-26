Ν. Άκουρος, Σ. Καλύβας, Δ. Καρανάσιος, οι άνθρωποι πίσω από το εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχιών της Ανόδου Πάτρας & Ρίου

23 χρόνια μεγάλων επιτυχιών
Ακολουθώντας μία παράδοση μεγάλων επιτυχιών επί σειρά ετών, οι μαθητές του φροντιστηρίου «Άνοδος» που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις το 2022 «χτύπησαν» ξανά κορυφή. Για μία ακόμη χρονιά πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες και, το πιο σημαντικό, κατάφεραν στην πλειοψηφία τους να κατακτήσουν μια θέση στις σχολές πρώτης προτίμησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πίσω από αυτές τις επιτυχίες είναι οι άνθρωποι της «Ανόδου», υπό τη διεύθυνση των καθηγητών Νίκου Άκουρου, Σπήλιου Καλύβα και Δημήτρη Καρανάσιου. Τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα φροντιστήριο με πρότυπες μεθόδους διδασκαλίας και ιδανικές συνθήκες για κάθε μαθητή.
Το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι άλλωστε υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαχρονικά προσεγγίζει το 100%. Συνεπώς πρόκειται για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών - εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ
Στους παρακάτω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται 23 μαθητές, οι οποίοι δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων
ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (8η)
ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΩΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ (2η)
ΖΑΒΕΡΔΑ ΠΗΓΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (13η)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΩΤΗ ΠΕΝΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (13η)
ΤΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (12ος)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ (10ος)
ΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (1ος)
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1ος)
ΜΑΛΦΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ (5ος)
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΑ ΚΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (1η)
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (10η)
ΜΑΡΓΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ (10η)
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (1η)
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)
ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΓΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.Δ.Α.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΑΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΞΕΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΡΑ ΓΚΛΕΝΤΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΜΥΡΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΨΙΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MEΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΜΗ ΦΛΩΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΛΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΖΟΥΜΗ ΝΙΟΒΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΓΓΡΟΥ ΕΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΟΥΒΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΑ ΒΙΚΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΟΚΑ ΙΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΣΑΒΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
ΛΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ (6ος)
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (3η)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑ. Δ.Α.
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ -ΞΑΝΘΗ
ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΡΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙ. ΠΑ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ
ΜΠΙΘΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΑΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΟΜΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΜΠΑΪΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ
Γούναρη 57, Πάτρα, Τ.: 2610 277838
Ζωγράφου 10, Ρίο, Τ.: 2611 810292
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