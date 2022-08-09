Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΚΟΛΦΩ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2022 & ΩΡΑ 11.30
Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜ. ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΙΝΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΑ, ΓΚΕΛY
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΛΗ ΤΡ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 91)
Θανόντα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η σύζυγος: ΦΩΤΕΙΝΗ
Τα παιδιά του: ΤΡΥΦΩΝΑΣ& ΝΕΝΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΟΥΙΤΜΠΕΡΤ
Τα εγγόνια του: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΝΑ,ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΜΕΛΙΝΑ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-8-2022 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΥΟΘΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 361555 ΚΙΝ 6979 140091 - 6975 730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΟΛΓΑ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΚΑΤΣΑ
ΕΤΩΝ 37
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8/2022 & ΩΡΑ 10:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΧΑΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΜΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΡΑΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΜΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΑΤΣΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΜΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΜΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων Γεώργιος Σπετσέρης
Πανεπιστημιου 98, Πάτρα. Τηλ. 2610 520050, 6986 944494
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΦΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΦΗ,ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΚΟΛΦΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΘΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 61
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 / 8 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:00 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ (ΧΗΡΑ ΕΥΘ.) ΟΜΗΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 67)
Θανόντα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αντιρρίου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λιβαρτζίου Καλαβρύτων
Τα παιδιά της: ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ,ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 78)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11/08/2022 και ώρα 5μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η σύζυγος: Θεσσαλονίκη
Οι αδελφοί: Ευγενία (χήρα) Δημ. Κηπουρού
Δημήτριος και Μαίρη Παυλοπούλου
Ιωάννης και Βασιλική Μαλεσιάδη
Πολυάνθη και Χρυσόστομος Κατάρτης
Οι ανεψιοι Οι Λοιποι συγγενείς
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος,
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα
Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον λατρευτό μας
Δημήτριο Πιλάλη
Ετών 102
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11/08/2022 και ώρα 12μ. στον Ιερό Ναό Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών
Τα τέκνα: Ευγενία και Φώτης Καραγιάννης
Χρήστος Πιλάλης και Christine Barton
Τα δισέγγονα
ΤΕΛΕΤΕ
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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