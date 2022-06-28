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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΚΗ

ΕΤΩΝ 76

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-6-2022 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η αδελφή της: Αγγελική.

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ANNA (χήρα) ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΤΩΝ  82
 
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 29-6-2022 & ώρα  11 π. μ.   από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΛΑΖΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:  ΕΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΪΑ  ΡΙΖΟΥ  ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΙΖΟΣ

Ο ΥΙΟΣ  ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΠΑΣΧΑΚΗ

ΕΤΩΝ 94

ΠΟΥ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ (ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2022 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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