Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΚΗ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-6-2022 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η αδελφή της: Αγγελική.
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ANNA (χήρα) ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 29-6-2022 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΛΑΖΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΪΑ ΡΙΖΟΥ ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΙΖΟΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΠΑΣΧΑΚΗ
ΕΤΩΝ 94
ΠΟΥ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ (ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2022 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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