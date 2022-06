«Η μεγάλη χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση γίνεται τηλεοπτική σειρά

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση «Η μεγάλη χίμαιρα» γίνεται για πρώτη φορά τηλεοπτική σειρά, σε σκηνοθεσία του Ντένη Ηλιάδη και συμπαραγωγό την ΕΡΤ. Η μεγαλεπήβολη ιδέα γεννήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, με τον Δημήτρη Τάρλοου και την οικογένεια Καραγάτση να παρακολουθούν στενά την προσαρμογή του βιβλίου, ενώ οι συζητήσεις με την ΕΡΤ άρχισαν πριν από αρκετούς μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τα δικαιώματα του εν λόγω βιβλίου ουδέποτε είχαν δοθεί στο παρελθόν για να μεταφερθεί το μυθιστόρημα στην τηλεόραση.

Όλα, ωστόσο, οριστικοποιήθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο έλαβε ομόφωνα την απόφαση να γίνει η ΕΡΤ συμπαραγωγός στο μεγάλο αυτό εγχείρημα, το οποίο προσβλέπει να γίνει η πρώτη ελληνική σειρά που θα έχει και διεθνή προβολή στις μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού.

Την αρτιότητα και την υψηλή ποιότητα της παραγωγής της σειράς εγγυώνται τρεις πολύ γνωστές εταιρείες με κινηματογραφική και τηλεοπτική εμπειρία δεκαετιών. Πρόκειται για τη Foss Productions (υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τα κινηματογραφικά Καλάβρυτα 1943, αλλά και για τις σειρές Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και Milky Way του Βασίλη Κεκάτου), την Boo Productions (παραγωγό στον Κυνόδοντα του Γιώργου Λάνθιμου, στα Μήλα του Χρήστου Νίκου, και η οποία μόλις ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Amazon Prime τα γυρίσματα της σειράς Daisy Jones & The Six σε Ύδρα και Αθήνα), και την BLONDE Productions (γνωστή από τα γυρίσματα των επιτυχημένων σειρών Tehran για την Apple TV και Greek Salad για το Amazon Prime).

Υπογραμμίζεται ότι το συνολικό κόστος της σειράς, που θα ολοκληρωθεί σε έξι επεισόδια, θα προσεγγίσει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στο επίπεδο της ελληνικής μυθοπλασίας. Γι’ αυτό και εκτός από την ΕΡΤ η οποία θα είναι συμπαραγωγός με ποσοστό 25% (1,08 εκατομμύρια ευρώ), οι τρεις εταιρείες που θα συμπράξουν στην παραγωγή της βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί ως συμπαραγωγός και η γερμανική εταιρεία Beta Films (υπεύθυνη για επιτυχημένες διεθνείς τηλεοπτικές συμπαραγωγές όπως τα πρόσφατα Murders by the Lake και Γόμορρα), ενώ το εγχείρημα έχουν ήδη δεχθεί να στηρίξουν οικονομικά αρκετοί σημαντικοί άνθρωποι της ελληνικής ναυτιλίας, όπως και οι τοπικές αρχές της Σύρου.

«Η μεγάλη χίμαιρα» θα γυριστεί μέσα στο 2023, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το τηλεοπτικό κοινό στη χώρα μας θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει, σε πρώτη μετάδοση, αποκλειστικά από την ΕΡΤ και την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, με την πρεμιέρα να προσδιορίζεται για τις αρχές του 2024.

Βασικοί συντελεστές

Ο Ντένης Ηλιάδης, ένας από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες και δημιουργούς της Έβδομης Τέχνης, με αξιοσημείωτη πορεία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, επιστρέφει στην Ελλάδα για την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική σειρά-προσαρμογή της «Μεγάλης χίμαιρας» του Μ. Καραγάτση, ενός μυθιστορήματος-σταθμού, για την εγχώρια -και όχι μόνο- λογοτεχνία. Την προσαρμογή του κειμένου σε μίνι σειρά υπογράφουν ο Ιωάννης Πάππος, ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που εξέδωσε βιβλία του στην Αμερική από έναν εκ των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων στον πλανήτη, τον Harper Collins, σε συνεργασία με τον Ντένη Ηλιάδη. Στη διεύθυνση φωτογραφίας θα είναι ο Χρήστος Καραμάνης, ο οποίος πρόσφατα διαγωνίστηκε στις Κάννες με την ταινία του Εμίν Άλπερ Burning Days, και στα σκηνικά η βραβευμένη Δάφνη Καλογιάννη, συντελεστές με μεγάλη εμπειρία τόσο σε ελληνικές όσο και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Λίγα λόγια για το βιβλίο και την ιστορία

Αυτό το υπερβατικό και ξεχωριστό δείγμα κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας μάς μεταφέρει στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από τα μάτια μιας πολλά υποσχόμενης νεαρής Γαλλίδας, της Μαρίνας, η οποία μαγεμένη από τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, ερωτεύεται έναν πλοιοκτήτη, μετακομίζει στην Ελλάδα και βυθίζεται σε μία δίνη πάθους, χειραφέτησης και αυτοκαταστροφής.

Βρισκόμαστε στο 1931. Επιθυμώντας να ξεφύγει από την καταπίεση που της επέβαλε η γαλλική ανατροφή και το τραυματικό οικογενειακό παρελθόν της, η όμορφη Μαρίνα ερωτεύεται τον Γιάννη, έναν γοητευτικό καπετάνιο που γνωρίζει στο λιμάνι της Ρουέν. Τον ακολουθεί στη Σύρο, στην καρδιά του Αιγαίου, και εγκαθίσταται στο σπίτι της πεθεράς της.

Στη Σύρο, ακμάζουσα πρωτεύουσα των Κυκλάδων, λαχταρά να βρει την ελευθερία και έναν παράδεισο των αισθήσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού -τον οποίον λατρεύει- , των μύθων και των θρύλων του. Ο σύζυγός της, από την άλλη, προσπαθεί να χτίσει μία ναυτιλιακή αυτοκρατορία δυτικών προτύπων, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, η οποία στηρίζει το εγχείρημα του ψυχολογικά αλλά και οικονομικά.

Η Μαρίνα γοητεύεται από την απλότητα, την ομορφιά και τις παραδόσεις του νέου αυτού περιβάλλοντος. Απολαμβάνει τη σταθερότητα και τις απολαύσεις που της προσφέρει η ελληνική κουλτούρα και ο σύζυγος της, καθώς και τις γνώσεις του νεότερου αδερφού του Μηνά, ενός μορφωμένου φοιτητή στη Νομική Σχολή της Αθήνας, παραμένοντας «εξωτική» στα μάτια των υπόλοιπων ανθρώπων της κλειστής κοινότητας του νησιού. Αρχικά, βιώνει έναν πραγματικό μήνα του μέλιτος, ένα συναρπαστικό ταξίδι κατά το οποίο ανακαλύπτει τον εαυτό της και -φαινομενικά- αφήνει πίσω τους δαίμονές της.

Όταν η καταστροφή χτυπάει τις επιχειρήσεις του άντρα της, ο κόσμος της Μαρίνας κατρακυλάει σε μία δίνη έρωτα, πάθους και θανάτου. Με έναν χρεοκοπημένο σύζυγο, ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει ξανά στη δουλειά του στα πλοία, και στο ασήκωτο βάρος μιας μικρής κόρης, η Μαρίνα σύντομα γίνεται απόκληρος της κοινωνίας της Σύρου. Οι Έλληνες θεοί και δαίμονες αποδεικνύονται ακόμα πιο αμείλικτοι για τον εύθραυστο ψυχισμό της, καθώς υποκύπτει στον πόθο της για τον νεαρό κουνιάδο της. Όσο ακόμα πασχίζει να βρει τον εαυτό της σε μια περίοδο που η ίδια είναι θύμα επικρίσεων, αυτό το θυελλώδες ερωτικό τρίγωνο θα οδηγήσει σε σοκαριστικές συνέπειες, αντάξιες των αγαπημένων της αρχαίων ελληνικών τραγωδιών.