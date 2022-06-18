Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΙΑ ΧΑΪΚΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ , ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΒίΒΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΝ ΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΕΛΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
TON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ NIK. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 ττ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ.ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ Οι ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
TON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΛΚΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 ττ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕλΩΝ Α'ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΛΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ , ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,ΚΩΝ/ΝΑ .
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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