Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Κηδείες
ΠΕΝΘΟΣ
ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΑΛΕΞ. ΛΟΪΖΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Κηδευτηκε Κυριακή 29-5-2022 & ώρα 6.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΕΣΙΑ ΛΟΪΖΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 28
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-6-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ; ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ
Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύομε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γιώργος , Κατερίνα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΟΔΩΡΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ
ΕΤΩΝ 47
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά ΛέυκαςΠατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΙΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΜΙΛΙ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΚΕΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΧΙΛΗΣ, ΑΛΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΡΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΗΝΑΙΟ ΔΙΟΝ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 100
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ,
ΕΦΗ χηρα ΣΩΤ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 30-5-2022 & ώρα 5 μ. μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΤΖΙΜΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΕΤΤΑ,
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
( ΕΤΩΝ 84 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
& ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΤΣΑ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ,
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ,
ΧΡΥΣΩ ΧΗΡ. Μ. ΑΡΩΝΗ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
( ΕΤΩΝ 76 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
& ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΑΘΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤ. ΠΑΝΑΡΑ
( ΕΤΩΝ 82 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΪΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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