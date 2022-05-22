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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ
 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΚΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΨΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΟΔΨΡΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΝΤΟΛΚΑ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ

Ο ΥΙΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΛΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΛΕΞ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 46

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2-22 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ; ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων  Αναστόπουλος,

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα

Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΑΝΔΡ. ΔΡΙΜΑΛΑ

(ΕΤΩΝ 83)

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μεσ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΝΝΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΔΡΙΜΑΛΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΡΙΜΑΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ         ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448 

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