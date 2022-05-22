Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΚΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΨΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΟΔΨΡΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΝΤΟΛΚΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ
Ο ΥΙΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΛΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 46
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2-22 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ; ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος,
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα
Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΑΝΔΡ. ΔΡΙΜΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μεσ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΔΡΙΜΑΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΡΙΜΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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