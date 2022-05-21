Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΘΕΙΟ, ΕΞΑΔΕΛΦΟ & ΠΑΠΠΟΥ
ΗΛΙΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΑ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 / 5 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΗΝΕΙΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 Μ.Μ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΚΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΨΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΟΔΨΡΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 46
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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