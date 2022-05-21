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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΘΕΙΟ, ΕΞΑΔΕΛΦΟ & ΠΑΠΠΟΥ

 ΗΛΙΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΑ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 / 5 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΗΝΕΙΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4:30 Μ.Μ


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΑΣ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΚΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΨΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΟΔΨΡΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΛΕΞ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 46

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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