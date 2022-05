Ξεκινά το 75ο Φεστιβάλ των Καννών με την ελπίδα της επιστροφής στην κανονικότητα

Μετά το Φεστιβάλ του 2020 που ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid 19 και τη διοργάνωση του 2021 που έγινε με καθυστέρηση τον Ιούλιο και με πολλή μεγάλη προσοχή και υγειονομικούς περιορισμούς, το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κανονικότητα του στην υπέροχη και κοσμοπολίτικη Γαλλική Ριβιέρα.

Από το 1ο Φεστιβάλ το 1946 με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει μόλις τελειώσει, οι Cannes κατάφεραν και πέτυχαν να γίνουν το πιο ίσως διάσημο και «μαξιμαλιστικό» κινηματογραφικό γεγονός – spectacle όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως φέρνοντας το διεθνές σινεμά και την Cote d'Azur – Κυανή Ακτή στο επίκεντρο και χαρίζοντας στιγμές glamour στο κοινό και στους φωτογράφους που πάντα δίνουν μαζικό παρών. Φέτος οι Cannes όπως διαβάσαμε σε μία εκτενή ανάρτηση στο σάιτ buffalonews.com με στοιχεία και φωτ. του Associated Press, γιορτάζουν και τα 75 τους χρόνια!

Ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν φωτογραφίες από τις Κάννες όπου έχουν τοποθετηθεί πόστερ και φωτογραφίες όπως του εκλιπόντος Γάλλου σταρ Ζαν Πολ Μπελμοντό.

"Αισιοδοξούμε πως οι Κάννες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα", είπε ο Ruben Östlund, που επιστρέφει στο Φεστιβάλ με την κοινωνική σάτιρα "Triangle of Sadness", γυρίσματα της οποίας έγιναν και στην Ελλάδα, στην Ηλεία. Ο Ruben Östlund κέρδισε το 2017 τον Χρυσό Φοίνικα με το φιλμ "The Square" που παίχθηκε και στην Πάτρα.

Το φετινό Φεστιβάλ των Καννών ξεκινά στις 17/5 με την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Michel Hazanavicius, το zombie movie με τίτλο "Z" σ’ ένα πράγματι περίεργο διεθνές περιβάλλον με την πανδημία και τις συνέπειες της ακόμη εδώ και τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την μεγαλύτερη πολεμική αναταραχή σε Ευρωπαϊκό έδαφος από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Φεστιβάλ των Καννών αρχικά στήθηκε ως ο Γαλλικός αντίπαλος στο Φεστιβάλ της Βενετίας που ήδη προυπήρχε. Οι διοργανωτές των Καννών έχουν αποκλείσει τους Ρώσους από το Φεστιβάλ φέτος ενώ επιλέχθηκαν αρκετά φιλμ δημιουργών από την Ουκρανία όπως το ντοκιμαντέρ του Sergei Loznitsa "The Natural History of Destruction". Επίσης υλικό που κινηματογραφήθηκε από τον Λιθουανό Mantas Kvedaravičius πριν αυτός σκοτωθεί στην Μαριούπολη μετά από επίθεση των Ρώσων τον περασμένο Απρίλιο, διασώθηκε και θα προβληθεί από την αρραβωνιαστικιά του, Hanna Bilobrova, με τίτλο “Mariupolis 2”.

Την ίδια ώρα οι Κάννες θα φιλοξενήσουν και έναν μεγάλο Χολυγουντιανό αστέρα, τον 59χρονο Τομ Κρουζ που έχει ξαναβρεθεί στις Κάννες μόνο άλλη μία φορά πριν 30 χρόνια με την ταινία «Μακρινός Ορίζοντας» τότε. Αυτή τη φορά ο Κρουζ θα λάμψει στο κόκκινο χαλί με αφορμή την πρεμιέρα του φιλμ της Paramount Pictures, "Top Gun: Maverick" όπου ο Tom Cruise υποδύεται ξανά τον πιλότο - εκπαιδευτή Capt. Pete "Maverick" Mitchell.

Η ταινία ως γνωστόν λίγο μετά, στις 25/5 βγαίνει στις αίθουσες (και της Ελλάδας).

"Το όνειρο κάθε σκηνοθέτη νομίζω πως είναι να πάει μία μέρα στις Κάννες", είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας Τζόζεφ Κοσίνσκι, προσθέτοντας πως "το να πάω εκεί μαζί και με τον Τομ Κρουζ, να δείξουμε την ταινία μας και να είμαστε μέρος της ρετροσπεκτίβας που θα του κάνουν, θα είναι μία εμπειρία μοναδική".

Ακόμα η Warner Bros θα προβάλλει στις Κάννες και τη νέα ταινία του Baz Luhrmann "Elvis" με τον Austin Butler και τον αγνώριστο Tom Hanks. Ο George Miller θα παρουσιάσει το επικό φιλμ φαντασίας "Thee Thousand Years of Longing" με τους Idris Elba και Tilda Swinton, ο Ethan Coen θα δείξει την πρώτη του ταινία χωρίς τον αδελφό του, Joel, με τίτλο "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" που είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της rock 'n' roll ενώ ακόμα φέτος στις Κάννες κάνει την πρεμιέρα της η ταινία του James Gray "Armageddon Time" με τους Anthony Hopkins, Anne Hathaway και Jeremy Strong.

Το φετινό lineup είναι γεμάτο από βετεράνους και παλιούς νικητές των Καννών και περιλαμβάνει τους Hirokazu Kore-eda ("Broker"), Christian Mungiu ("RMN") και τους Βέλγους Jean-Pierre και Luc Dardennes ("Tori and Lokita"). Επίσης περιλαμβάνει εικονοκλάστες δημιουργούς όπως τους Claire Denis ("Stars at Noon"), David Cronenberg ("Crimes of the Future") και Park Chan-wook ("Decision to Leave") που θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα.

Τέλος στις φετινές Κάννες παρούσα και η Ελλάδα με το «Dodo» του Πάνου Χ. Κούτρα στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Première.

Στο ωραίο ενημερωτικό αφιέρωμα στο buffalonews.com είδαμε και παλιές φωτ. από το αρχείο του Associated Press όπως ένα στιγμιότυπο από τις 25/5/1976 όπου ποζάρουν η Jodie Foster και ο Robert De Niro λίγο πριν την παρουσίαση του "Taxi Driver – Ο Ταξιτζής" του Μάρτιν Σκορσέζε στο Φεστιβάλ των Καννών ή μία φωτ. από τις 7 Μαΐου 1972 όπου εικονίζονται ο σταρ Robert Redford και ο σκηνοθέτης Sydney Pollack στην περίφημη Croisette Boulevard στις Cannes, πριν την παρουσίαση της ταινίας γουέστερν του Πόλακ, «Jeremiah Johnson». Credit φωτ: (AP Photo/Levy, File).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ