Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΑΝΙΑ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΜΙΣ ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ, ΚΡΗΤΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ, ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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