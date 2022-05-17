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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ

 ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΑΝΙΑ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΜΙΣ ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ, ΚΡΗΤΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ, ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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