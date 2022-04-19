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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Μ. Τρ...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

( ΕΤΩΝ 83 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΑΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Βανταράκη

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΤΣΙΦΑ
 ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.ΜΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΓΑΒΡ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ M. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ

ΘΕΩΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ       ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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