Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
( ΕΤΩΝ 83 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΑΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Βανταράκη
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΤΣΙΦΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.ΜΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΓΑΒΡ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ M. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ
ΘΕΩΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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