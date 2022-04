Πανεπιστήμιο Πάτρας: Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση Erasmus+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών να μετακινηθεί για επιμόρφωση μέσω της δράσης Staff mobility for Training (STT) σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Φορείς της Ευρώπης για το χρονικό πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 2 έως 5 ημέρες δραστηριότητας και 2 ημέρες ταξιδίου σε θέσεις αντίστοιχες των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. To 20% των εγκεκριμένων θέσεων αφορά σε διδακτικό προσωπικό. Η οργάνωση της κινητικότητας θα είναι εφικτή από 16/05/2022 έως και 31/10/2023. Σχετικά με τη δράση "Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση"/"Staff mobility for Training (STT)", μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-tou-prosopikou-gia-epimorfosi/. Αναλυτικά η τρέχουσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί εδώ.