Από την Πέμπτη 14/4 στο Αίγιο έρχονται δύο νέες… δυνατές ταινίες

Με δύο νέες… δυνατές προβολές συνεχίζει από την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων» στο γειτονικό Αίγιο. Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα την σκυτάλη παίρνουν η επιτυχημένη εμπορικά ταινία που έχει βασιστεί στο παιχνίδι της Sega, «Sonic: Η Ταινία 2 - Sonic the Hedgehog 2», (θα παιχθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) και η περιπέτεια φαντασίας «Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ» που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα και παγκοσμίως την Πέμπτη και θα μας μεταφέρει στον αγαπημένο κόσμο της μαγείας.

Το «Sonic: Η Ταινία 2 - Sonic the Hedgehog 2», βασισμένο στη διάσημη μασκότ της Sega παίζεται ήδη από τις 31 Μαρτίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες και τα έχει πάει καλά από πλευράς εισιτηρίων (έχει κόψει μέχρι στιγμής 37.800 εισιτήρια) ενώ στο ξεκίνημα του στις Αμερικάνικες αίθουσες το περασμένο 3ήμερο, 8-10/4, ξεπέρασε τις προσδοκίες και κατέλαβε την 1η θέση του boxoffice με 71 εκατ. δολάρια εισπράξεις.

Sonic: Η Ταινία 2

Ο πιο αγαπημένος σκαντζόχοιρος επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια στο SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2. Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με την επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ (Τζιμ Κάρεϊ), ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη του, τον Knuckles, ένα σμαράγδι με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινάει μαζί με τον Tails ένα ταξίδι ανα την υφήλιο, προκειμένου να βρουν το σμαράγδι προτού πέσει στα λάθος χέρια.

Σκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ.

Πρωταγωνιστούν οι: Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρσντεν, Νατάσα Ρόθγουελ.

Διάρκεια: 122 λεπτά.

Κατάλληλη για όλους

Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

Ο καθηγητής Άλμπους Ντάμπλντορ (Τζουντ Λο) γνωρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ (Μαντς Μίκελσεν) απειλεί να κατακτήσει τον έλεγχο του μαγικού κόσμου. Αδυνατώντας να τον σταματήσει μόνος του, εμπιστεύεται τον Μαγικοζωολόγο Νιουτ Σκαμάντερ (Έντι Ρεντμέιν) να ηγηθεί μίας ομάδας θαρραλέων μάγων και μαγισσών και ενός φούρναρη σε μία επικίνδυνη αποστολή, όπου αντιμετωπίζουν παλιά και νέα ζώα και συγκρούονται με την διαρκώς αυξανόμενη λεγεώνα των ακολούθων του Γκρίντελβαλντ. Με το ρίσκο όμως να είναι υψηλό, πως θα μπορούσε ο Ντάμπλντορ να παραμείνει στο παρασκήνιο;

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Γέιτς.

Πρωταγωνιστούν οι: Έντι Ρεντμέιν, Τζουντ Λο, Έζρα Μίλερ, Μαντς Μίκελσεν, Κάθριν Γουότερστον.

Διάρκεια: 142 λεπτά.

Κατάλληλη άνω των 12 ετών.

Από την Πέμπτη 14 έως και την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

16:30: Sonic: H Ταινία 2

18:45: Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

21:30: Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

*Την Παρασκευή 15 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί η προβολή των 21:30, λόγω της προγραμματισμένης stand up παράστασης «Κουβέρτα on the road» με την δημοφιλή κωμικό Χρύσα Κατσαρίνη, στις 22:00.

Υγειονομικά πρωτόκολλα

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, θα μπορείτε να εισέρχεστε με πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού) ή νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 180 ημέρες μετά από αυτόν). Παρέα με τα άνωθεν πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίσετε και αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Τέλος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν όλους τους ενηλίκους. Οι ανήλικοι από 4 ετών μέχρι και 17 υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση self test του τελευταίου 24ώρου. Τέλος η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, καλό θα ήταν, οι θεατές, να προσέρχονται στον χώρο του κινηματογράφου τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της εκάστοτε προβολής.