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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΡΙΣΤ. ΜΕΝΕΓΗ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αρετή.

Τα παιδιά του: Αριστείδης, Θεόδωρος.

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 97

Κηδεύουμε την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά του: Αθανάσιος και Χριστίνα Τσίγκα, Κων/νος και Αθανασία Τσίγκα, Φωτεινή και Νίκος Μεντης.

Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Σεμίνα, Φιλιώ, Μάριος, Φίλιππος.

Η αδελφή του: Δήμητρα χήρα Γαλανόπουλου.

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΝΕΛΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΧΗΣ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΡΙΒΕΛΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 65} 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 4 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ, ΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία τελετών Βανταράκης 

 Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΕΝΙΑΝΟΙ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΡΒΑΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΩΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]  

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΗΛΑ

ΕΤΩΝ 95

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΜΗΛΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΘΗΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,ΑΝΤΩΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΛΑ, ΜΙΧΑΗΛ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ.

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΡΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΗΛΑ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝ. ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΝΟΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ        

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΠΟΛΥΖΩΗ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ TΕΤΑΡΤΗ 6-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ AXΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ,

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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