Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΡΙΣΤ. ΜΕΝΕΓΗ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αρετή.
Τα παιδιά του: Αριστείδης, Θεόδωρος.
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τρίτη 5-4-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά του: Αθανάσιος και Χριστίνα Τσίγκα, Κων/νος και Αθανασία Τσίγκα, Φωτεινή και Νίκος Μεντης.
Τα εγγόνια του: Γεώργιος, Σεμίνα, Φιλιώ, Μάριος, Φίλιππος.
Η αδελφή του: Δήμητρα χήρα Γαλανόπουλου.
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΓΚΕΚΑ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΝΕΛΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΧΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΡΙΒΕΛΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 65}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ, ΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΕΝΙΑΝΟΙ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΡΒΑΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΩΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΗΛΑ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΜΗΛΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,ΑΝΤΩΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΛΑ, ΜΙΧΑΗΛ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΡΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΗΛΑ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝ. ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΠΟΛΥΖΩΗ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ TΕΤΑΡΤΗ 6-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ AXΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ,
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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