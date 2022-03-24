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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 24, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΕΛΕΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

{ΕΤΩΝ 91}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΖΩΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΡΕΓΓΙΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                         

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκη

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡ. ΑΠΕΡΓΗ

 ΕΤΩΝ 62

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΕΡΓΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ

 ΕΤΩΝ 87 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ,

ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ)

{ΕΤΩΝ 83}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ:  ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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