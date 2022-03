Η συγκινητική ταινία από το Τσαντ, "Δεσμοί γυναικών" προβάλλεται στη χώρα μας

Σε διανομή της One from the Heart προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 17/3/2022 στην Ελλάδα, η νέα ταινία του σπουδαίου εκπροσώπου του Αφρικανικού κινηματογράφου, Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν - Mahamat Saleh Haroun, με τίτλο «Δεσμοί Γυναικών - Lingui, The Sacred Bonds».

Η ταινία που είναι συμπαραγωγή μεταξύ του Τσαντ και της Γαλλίας, της Γερμανίας & του Βελγίου, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, στη συνέχεια προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λονδίνου, στο Φεστιβάλ του Τορόντο, του Μπουσάν, κέρδισε το Βραβείο ICFT-UNESCO Gandhi Medal στο Φεστιβάλ Γκόα στην Ινδία και το Βραβείο Συμπαραγωγής στο Φεστιβάλ Αμβούργου.

Ήταν η Επίσημη Πρόταση του Τσαντ για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας και συμπεριλήφθηκε στις 5 Καλύτερες Ξένες Ταινίες του National Board of Review.

Στην Ελλάδα έκανε την επιτυχημένη πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο παρουσία του σκηνοθέτη.

Η Αμίνα μεγαλώνει μόνη της την δεκαπεντάχρονη κόρη της Μαρία. Ο ήδη εύθραυστος κόσμος τους καταρρέει όταν η Αμίνα ανακαλύπτει ότι η κόρη της έχει μείνει έγκυος σε μια χώρα όπου απαγορεύονται οι εκτρώσεις και από τη θρησκεία και από το νόμο. Γύρω τους όμως χτίζεται ένα απρόσμενο δίχτυ προστασίας από την γυναικεία κοινότητα.

Ο Μαχαμάτ-Σαλέχ Χαρούν, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου σινεμά, επιστρέφει με μια συγκινητική, λουσμένη στο φως και τα χρώματα της Αφρικής δημιουργία, αυτή τη φορά με απόλυτες πρωταγωνίστριες τις ακαταπόνητες όσο και πολυμήχανες γυναίκες της χώρας του και με ένα θέμα που βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας ακόμη και στον πολιτισμένο Δυτικό κόσμο, το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της.

Ο Χαρούν προσεγγίζει την ιστορία του με μια σχεδόν μαγική λιτότητα, μακριά από κάθε είδους μελοδραματικά κλισέ και με ένα συχνά απρόσμενο χιούμορ δημιουργώντας έναν αριστουργηματικό ύμνο στη γυναικεία αλληλεγγύη.

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια ιστορία γυναικείας αλληλεγγύης σε μια πατριαρχική κοινωνία, η ταινία Δεσμοί Γυναικών μας μιλάει πολύ βαθιά χωρίς να φωνάζει». The Upcoming

«Ο Χαρούν είναι ένας μάγος». Telegraph

«Η χαμηλών τόνων αλλά καθηλωτική ταινία του Μαχαμάτ Σαλέχ Χαρούν Δεσμοί Γυναικών μας αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που προσπαθεί να σώσει την δεκαπεντάχρονη κόρη της από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε μια χώρα που απαγορεύονται οι εκτρώσεις και θρησκευτικά και από το νόμο. Η ταινία, όπως υποδηλώνει ο τίτλος της, ενδιαφέρεται περισσότερο να δείξει πώς οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον άλλο στις δυσκολίες παρά να κάνει μια καταγγελία για την πολιτική του Τσαντ. «Λινγκούι» είναι μια λέξη που εκφράζει μια παράδοση αλληλεγγύης, μια συλλογική αντίσταση στην αδικία». Indiewire

«Η ταινία μιλάει για την ιδέα μιας κοινότητας ανθρώπων που νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Πιο συγκεκριμένα εδώ έχουμε μια μυστική κοινότητα γυναικών, που υπάρχει κάτω από την επίσημη κοινότητα που διαχειρίζονται οι άνδρες. Οι δυνατές και χαρισματικές ερμηνείες από τις δύο πρωταγωνίστριες κρατούν αυτό το δράμα σε ένα συνεχές σασπένς, όπου έχουμε συνεχώς στο νου μας ποιο είναι το διακύβευμα, πώς μάνα και κόρη παλεύουν για την επιβίωση χωρίς ντροπή». The Guardian

«Πανέμορφη και συγκινητική, εξερευνά το βάθος των δεσμών ανάμεσα σε γυναίκες, μητέρες και κόρες, αδερφές, φίλες αλλά και άγνωστες μεταξύ τους, για να αποκαλύψει πόσο μακριά είναι αποφασισμένες να πάνε για να προστατεύσουν η μία την άλλη». Hollywood Reporter

«Οι δεσμοί του τίτλου μιλούν για τη γυναικεία αδελφοσύνη. Ο σκηνοθέτης ξεκάθαρα παρουσιάζει αυτούς τους δεσμούς μέσα από στιγμές αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών που βρίσκονται σε μια χώρα όπου κυριαρχούν οι πατριαρχικές δομές και στη δικαιοσύνη και στη θρησκεία. Αυτή η χώρα είναι η πατρίδα του Χαρούν, το Τσαντ, όπου μας αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας που αναζητά βοήθεια για να τερματίσει την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη της έφηβης κόρης της. Οι Δεσμοί Γυναικών είναι μια αισιόδοξη ταινία που υπογραμμίζει την υπόγεια ενότητα ανάμεσα στις γυναίκες». Sight and Sound

«Η ελευθερία δεν έρχεται εύκολα στους Δεσμούς Γυναικών, μια γεμάτη ζωντάνια ιστορία απελευθέρωσης γύρω από μια μητέρα και την κόρη της. Τον αγώνα δίνουν γυναίκες, που σώζοντας τους εαυτούς τους, σώζουν και η μία την άλλη. Για την κόρη, αυτονομία σημαίνει να κάνει έκτρωση σε μια χώρα όπου απαγορεύεται. Για τη μητέρα, που είναι μουσουλμάνα, η αυτοκυριαρχία είναι μια επαναστατική πράξη, που χρειάζεται αλλαγή σκέψης και τρόπου ζωής. Σημαίνει να λες όχι, να χορεύεις, και να παλεύεις όταν χρειάζεται. Σημαίνει να βρίσκεις νέους τρόπους να είσαι γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο των ανδρών. Όπως και στην αμερικάνικη ανεξάρτητη ταινία «Never, Rarely, Sometimes, Always», ο αγώνας για μια ασφαλή έκτρωση είναι μια δύσκολη, βαθιά διαδικασία που αλλάζει τη ζωή των ηρωίδων. Αφηγηματικά, η προσπάθεια αυτή παίρνει τη μορφή μιας οδύσσειας, ένα ταξίδι γεμάτο αντιξοότητες.

Η ταινία μιλάει για πολλά διαφορετικά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων και των υφών αυτού του κόσμου, της τρυφερότητας και της σκληρότητάς του. Αλλά ενώ η ιστορία διαμορφώνεται γύρω από τις ηρωικές προσπάθειες της Αμίνα για να εξασφαλίσει την κόρη της, κάθε βήμα διευρύνει τους αφηγηματικούς και πολιτικούς ορίζοντες της ταινίας. Πρόκειται για μια ιστορία συγκεκριμένων γυναικών, για τους δεσμούς που τις ενώνουν, και τις βοηθούν να σχηματίσουν μια ευρύτερη αδελφότητα. Μας δείχνει τις γυναίκες σε κίνηση και σε επανάσταση, φεύγοντας και ξεφεύγοντας ή κάνοντας πονηρούς, χαρούμενους κύκλους γύρω από τους άνδρες της ζωής τους. Και στο τέλος, θα ακούσετε τις γυναίκες να γελούν, ένα θεϊκό σημάδι θριάμβου». New York Times Critic's Pick.

*Η ταινία ενδεχομένως να έρθει αργότερα και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ