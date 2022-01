«Η Ξεχασμένη Λεγεώνα», μία νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Anubis

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί σε επανέκδοση το ιστορικό μυθιστόρημα «Η Ξεχασμένη Λεγεώνα», που είναι το πρώτο βιβλίο της καθηλωτικής τριλογίας του Ben Kane, «Το Χρονικό της Ξεχασμένης Λεγεώνας», με φόντο την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 1ου αιώνα π.Χ.

Μικρά Ασία, 53 π.Χ.

Τα απομεινάρια ενός κάποτε ισχυρού ρωμαϊκού στρατού πολεμούν για την ίδια τους τη ζωή στα πέρατα του γνωστού κόσμου. Ανάμεσά τους τρεις άντρες, που τους ενώνει μια φιλία σφυρηλατημένη στα πεδία μαχών ενός μάταιου πολέμου, πολεμούν για τη ζωή τους στο όνομα της τιμής, της ελευθερίας… και της εκδίκησης!

Ο Ταρκύνιος είναι Ετρούσκος, πολεμιστής και μάντης, γεννημένος εχθρός της Ρώμης, αλλά καταδικασμένος να πολεμά στην υπηρεσία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ο Βρέννος είναι Γαλάτης. Οι Ρωμαίοι ξεκλήρισαν την οικογένειά του. Γίνεται ένας από τους πιο τρομερούς μονομάχους της εποχής του – και μέντορας του σκλάβου Ρωμύλου, που μέρα νύχτα ονειρεύεται να δραπετεύσει.

Ο Ρωμύλος και η Φαβιόλα είναι δίδυμα αδέρφια, γεννημένα σκλάβοι, καρπός βιασμού της μητέρας τους από ένα μεθυσμένο αριστοκράτη. Στα δεκατρία τους χρόνια αλλάζουν ιδιοκτήτες – ο Ρωμύλος πουλιέται σε μια σχολή μονομάχων και η Φαβιόλα σε έναν οίκο ανοχής, όπου θα προσελκύσει την προσοχή ενός από τους ισχυρότερους άντρες της Ρώμης.

Μέσα στο 2022 θα επανακυκλοφορήσουν το δεύτερο και τρίτο βιβλίο της συναρπαστικής σειρας με τίτλους «Ο Ασημένιος Αετός» και «Ο Καιρός των Διδύμων» αντίστοιχα.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα, που απεικονίζει με εξαιρετική λεπτομέρεια το χάος, τη βία αλλά και τη μεγαλοπρέπεια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας του 1ου π.Χ. αιώνα.» – Booklist

«H ιστορική φαντασία ποτέ δεν υπήρξε περισσότερο καθηλωτική απ’ ό,τι στο ντεμπούτο του Ben Kane. Αιματηρό, με γρήγορο ρυθμό, συναρπαστικό. Γράφοντας με κινηματογραφικό στυλ, ο Kane ζωγραφίζει το χαμένο κόσμο του με τόση ένταση που θα ορκιστείτε ότι ακούτε τις ιαχές στο Κολοσσαίο και το βρυχηθμό των λιονταριών στην αρένα.» – James Rollins, bestselling συγγραφέας του The Last Oracle

«Ο Kane βουτά βαθιά στη σκοτεινή πραγματικότητα της σκλαβιάς και της βίας των μονομάχων. Η διαχείριση των χαρακτήρων είναι πραγματικά επιδέξια.» – Manda Scott, συγγραφέας των The Crystal Skull και Boudica: Dreaming the Eagle

«Οι αναγνώστες που αγαπούν τις ρωμαϊκές δολοπλοκίες και την επική δράση θα βρουν το ντεμπούτο του Kane πολλά υποσχόμενο.» – Publishers Weekly

Μετάφραση: Θανάσης Βέμπος.

Τίτλος Πρωτοτύπου: The Forgotten Legion

Σειρά: Το Χρονικό της Ξεχασμένης Λεγεώνας, Βιβλίο 1 (The Forgotten Legion Chronicles 1)

Κατηγορία: Ιστορικό Μυθιστόρημα, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία.

Σελίδες: 560.

* Ο Ben Kane έχει γεννηθεί στην Κένυα, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως κτηνίατρος. Μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ιρλανδία (τόπο καταγωγής των γονιών του) όταν ήταν επτά ετών και μεγάλωσε εκεί. Όσο ακόμα πήγαινε σχολείο, έγινε μανιώδης αναγνώστης σχεδόν οποιουδήποτε λογοτεχνικού είδους, αλλά κυρίως της στρατιωτικής και ιστορικής φαντασίας. Ξόδευε σχεδόν όλο του το χαρτζιλίκι σε βιβλία και καταβρόχθιζε το περιεχόμενο της τοπικής βιβλιοθήκης.

Στα αγαπημένα του αναγνώσματα ανήκαν οι μεσαιωνικές ιστορίες του Sir Arthur Conan Doyle, Sir Nigel και The White Company, απολάμβανε όμως και τα βιβλία του Sherlock Holmes. Άλλα βιβλία στην κορυφή της λίστας των αγαπημένων του ήταν το Eagle of the Ninth και το The Silver Branch της Rosemary Sutcliff, το The Viking Saga του Henry Treece, καθώς και αυτά των μετρ της λογοτεχνίας του φανταστικού – JRR Tolkien, Guy Gavriel Kay, Julian May, Roger Zelazny και Stephen Donaldson.

Αν και του άρεσε να διαβάζει, ποτέ δε σκέφτηκε πραγματικά να σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία ή να γράψει. Ως πραγματικός φιλόζωος, το μόνο που ήθελε να γίνει ήταν κτηνίατρος. Μετά το κολέγιο, ξεκίνησε αμέσως την καριέρα του στην κτηνιατρική. Το 1996 μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ειδικότητά του, αλλά η περίεργη φύση του τον οδήγησε σε ένα ταξίδι, όπου για πρώτη φορά του κινήθηκε το ενδιαφέρον για τις ρωμαϊκές εκστρατείες. Αμέσως μετά πραγματοποίησε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, που διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια. Τότε ήταν που σκέφτηκε να γράψει στρατιωτική ιστορική φαντασία.

Επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 2001, σέρνοντας τον εαυτό του πίσω στην «πραγματικότητα» και στον «πραγματικό κόσμο» μιας καριέρας, μιας υποθήκης και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια του εθελοντικού του έργου για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, έζησε έναν χρόνο στο Newcastle-upon-Tyne. Έτσι, του δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτεί ορισμένα από τα καταπληκτικά ρωμαϊκά αξιοθέατα και μουσεία κατά μήκος του Τείχους του Αδριανού. Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να γίνει συγγραφέας και άρχισε να γράφει λίγο αργότερα.

Αυτό που ξεκίνησε ως χόμπι, έγινε σύντομα εμμονή και περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα ήρθε στο φως Η Ξεχασμένη Λεγεώνα. Μέσω της σκληρής δουλειάς του Charlie Viney, του ατζέντη του, κατάφερε να κλείσει συμβόλαιο για το βιβλίο το καλοκαίρι του 2007. Η Ξεχασμένη Λεγεώνα κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Preface, ένα τμήμα του Random House, μετά από έναν πόλεμο προσφορών από άλλους πέντε εκδοτικούς οίκους. Δημοσιεύτηκε το 2008 και αποτέλεσε το 8ο με τις υψηλότερες πωλήσεις λογοτεχνικό ντεμπούτο της χρονιάς.

Η συνέχεια της τριλογίας, Ο Ασημένιος Αετός, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το τελευταίο μέρος, Ο Δρόμος προς τη Ρώμη, δημοσιεύτηκε το 2010 και ανέβηκε στο νούμερο 4 της λίστας best seller των Sunday Times. Όλα τα επόμενα μυθιστορήματα του Kane που αφορούν τον Σπάρτακο και τον Αννίβα έγιναν επίσης best seller των Sunday Times.

Το 2016 ο Kane υπέγραψε συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Orion για την έκδοση δύο βιβλίων για τον επικό αγώνα μεταξύ Ρώμης και Ελλάδας. Το 2020 κυκλοφόρησε το Lionheart που διαδραματίζεται το 12ο αιώνα και το 2021 η συνέχειά του, το Crusader.

Η συγγραφική του παραγωγή έχει καταστήσει τον Ben Kane έναν από τους σπουδαιότερους συγγραφείς στρατιωτικής ιστορικής φαντασίας.

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε και στα Πατρινά βιβλιοπωλεία.