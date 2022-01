Ο Νίκος Γαλάτης, ιδρυτής της «Wefixit», εξηγεί πως μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει το Digital Marketing

Πώς να ενισχύσεις την online παρουσία μιας επιχείρησης το 2022

Το 2022 είναι εδώ και κάτι που μάθαμε καλά τα τελευταία 2 χρόνια είναι πώς το internet έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και το χρησιμοποιούμε πλέον όλοι για τις αγορές μας και όχι μόνο. Οι επιχειρήσεις είδαν και αυτές πόσο σημαντικό είναι να έχουν ισχυρή online παρουσία για να μπορούν να τους βρίσκουν οι καταναλωτές. Ο Νίκος Γαλάτης, ιδιοκτήτης του Digital Agency we-fix-it μας δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί το Digital Marketing για μια επιτυχημένη online παρουσία το 2022.

Website

Η ιστοσελίδα είναι το online “κατάστημα” μιας επιχείρησης και όπως ένα φυσικό κατάστημα έτσι και η ηλεκτρονική έκδοσή του, χρειάζεται διαρκώς την προσοχή μας.

Πλέον ο καταναλωτής πριν κάνει την αγορά του από μια επιχείρηση, θα την αναζητήσει online. Αν δεν βρει κάτι ή αυτό που βρει δεν τον ικανοποιεί θα ψάξει αλλού. Μη ξεχνάμε πως ο ανταγωνισμός πλέον είναι ένα κλικ μακριά! Οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, πουλώντας τα προϊόντα τους μέσω ενός e-shop. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία του κόσμου εξοικειώθηκε με τις online αγορές και το ηλεκτρονικό εμπόριο φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για αύξηση πωλήσεων, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Είναι πολλές οι παράμετροι που συμβάλλουν στην επιτυχία μιας ιστοσελίδας οι κυριότερες όμως είναι η ιστοσελίδα της επιχείρησης να δουλεύει πρωτίστως καλά σε κινητές συσκευές (responsive - mobile first), να είναι γρήγορη, καθώς πλέον οι χρήστες δεν έχουν υπομονή να περιμένουν πάνω από λίγα δευτερόλεπτα και να είναι βελτιστοποιημένη για μηχανές αναζήτησης όπως το Google (SEO).

Social Media

Τα Κοινωνικά Δίκτυα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για μια επιχείρηση να ενημερώνει τους πελάτες της για ότι νέο συμβαίνει αλλά και για να συνδεθεί μαζί τους. Είναι μια μεγάλη ψηφιακή “πλατεία” όπου όλος ο κόσμος “περνάει” από εκεί. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό μια επιχείρηση να έχει παρουσία σε αυτά, ανεξαρτήτως μεγέθους της. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν να επικοινωνήσουν με μια επιχείρηση μέσα από τα Social Media για ερωτήσεις ή για υποστήριξη και καλό είναι να μπορούν να την βρουν, καθώς περιμένουν ότι θα λάβουν απάντηση και μάλιστα πολύ σύντομη καθώς είναι τέτοια η φύση των κοινωνικών δικτύων. Το ποια Social Media θα επιλέξει μια επιχείρηση εξαρτάται από τι της ταιριάζει ανάλογα με το είδος της. Θα πρέπει να είναι τολμηρή να δοκιμάζει καινούργια πράγματα όπως για παράδειγμα το Tik Tok, ένα από τα πιο ανερχόμενα κοινωνικά δίκτυα.

Google My Business - Maps

Το Google My Business είναι ένα δωρεάν εργαλείο της Google για να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την Online παρουσία τους στην αναζήτηση και στους χάρτες. Δίνει τη δυνατότητα να βάλει η επιχείρηση πληροφορίες (όπως ωράριο, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), να κάνει αναρτήσεις και να απαντάει στις κριτικές των πελατών της. Μέσα στο 2022 για μεγαλύτερη ευκολία η Google θα αποσύρει την ξεχωριστή εφαρμογή Google My Business και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επεξεργάζονται το προφίλ τους απευθείας από την αναζήτηση και τους χάρτες. Αυτό το δωρεάν εργαλείο είναι must να το έχει κάθε επιχείρηση για να μπορεί να διαχειρίζεται την εμφάνιση της στο δίκτυο της Google.

Digital Advertising

Οι διαφημίσεις είναι ένας από τους βασικούς τρόπους προώθησης μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Οι καταναλωτές πλέον βομβαρδίζονται με αμέτρητες διαφημίσεις και γι’ αυτό δεν δίνουν σημασία στην πλειοψηφία αυτών. Αυτός είναι και ο κύριος παράγοντας που κάποιες καμπάνιες πετυχαίνουν πολύ καλά αποτελέσματα και κάποιες όχι. Οι επιτυχημένες καμπάνιες το 2022 είναι αυτές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή και “σταματούν” το scrolling. Οι διαφημιστικές καμπάνιες πλέον είναι πολύ απαιτητικές και χρειάζονται να είναι όσο πιο επαγγελματικά στημένες γίνεται για να είναι επιτυχημένες. Το δημιουργικό σκέλος μιας επιχείρησης είναι το μισό της επιτυχίας, το άλλο μισό είναι μια σωστή στόχευση. Θέλουμε την διαφήμιση μας να την δει το κοινό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αγοράσει. Κάθε κανάλι προβολής προσφέρει διαφορετικά συν και πλην στο κοινό που απευθύνεται. Μια επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα κανάλια προώθησης με βάση τις ανάγκες της και το διαθέσιμο Budget ώστε να έχει αποτέλεσμα η επένδυση που θα κάνει στις διαφημίσεις. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει τις διαφημίσεις για το 2022 είναι οι αλλαγές που γίνονται σε όλα τα μέσα λόγω του Privacy και οι επιπτώσεις που θα έχουν στις δυνατότητες στόχευσης των διαφημίσεων.

Influencers

Το Influencer Marketing συνεχίζει να μεγαλώνει και πλέον εκτός από τους Instagram Influencers έχουμε και τους Tik Tokers, οι οποίοι αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση όταν συνεργάζεται με Influencers είναι τα εξής:

Η άνοδος των micro influencers. Οι χρήστες αναζητούν αληθινό περιεχόμενο και όχι τόσο στημένο. Οι micro influencers συνήθως συνεργάζονται με brands με τα οποία έχουν τα ίδια πιστεύω και είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς προωθούν μέσα από το προφίλ τους, έχοντας τους αντίστοιχους ακόλουθους.

Η δημιουργία video περιεχομένου. Φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η προώθηση ενός brand από έναν influencer μέσω δημιουργίας video και όχι μιας απλής εικόνας.

Η αυθεντικότητα υπερτερεί της τελειότητας. Το αυθεντικό περιεχόμενο φαίνεται να εκτιμάται πλέον πολύ παραπάνω από το τέλειο και στημένο.

Δίνεται πλέον έμφαση στο διαφορετικό. Οι συγκεκριμένες εικόνες του παρελθόντος με τα αψεγάδιαστα πρόσωπα και σώματα, με τα κλασικά στερεότυπα έχουν δώσει τη θέση τους στην πραγματικότητα, όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύβεται αλλά κάτι που πρέπει να αποδεχόμαστε και να εκτιμάμε.

Video

84% των καταναλωτών έχουν πειστεί να αγοράσουν ένα προϊόν αφού είδαν κάποιο σχετικό video. Η άνοδος του video στο marketing συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα προβλέπεται ότι το 2022 το 82% της συνολικής online κίνησης θα έρχεται από το video. Τα παραπάνω στατιστικά μας δείχνουν τη σημασία που έχει ένα video για μια επιχείρηση και γιατί θα πρέπει να προστεθεί στην marketing στρατηγική τους. Πλέον δεν χρειάζεται ακριβός εξοπλισμός για τη δημιουργία ενός video, όπως είπαμε παραπάνω η αυθεντικότητα υπερτερεί της τελειότητας, μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσω του κινητού μας. Τα περισσότερα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media πλέον είναι από κινητές συσκευές, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία για μια επιχείρηση να μην το εκμεταλλευτεί.

Meta

Το Facebook άλλαξε και επίσημα το όνομα του σε Meta από το Metaverse. Το Metaverse είναι ένας ψηφιακός κόσμος όπου πολλές καθημερινές ενέργειες θα γίνονται μέσω 3D Avatar. Ήδη πολλές μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν πολλά εκατομμύρια πάνω σε αυτήν την τεχνολογία. Το metaverse προσφέρει ακόμα ένα κανάλι ψηφιακής προβολής και πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τοποθέτηση προϊόντων στους ψηφιακούς κόσμους. Για αυτό οι επιχειρήσεις καλό θα ήταν να αρχίσουν να εξοικειώνονται με το metaverse, καθώς θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του marketing και της καθημερινότητας, όπως έγιναν τα κοινωνικά δίκτυα πριν μερικά χρόνια. Το Digital Marketing περιέχει πολλά και διαφορετικά κομμάτια. Είναι κομβικής σημασίας η σωστή εκμετάλλευση του για την επιτυχία μιας επιχείρησης είτε είναι μόνο φυσικό κατάστημα είτε ηλεκτρονικό είτε και τα δύο. Για να μάθει και να εξοικειωθεί ο κόσμος με ένα brand, πρέπει αυτό το brand να βρίσκεται στα κανάλια που βρίσκονται και οι πελάτες του. Θα πρέπει να βρει έξυπνους και πρωτότυπους τρόπους να μοιραστεί με τους πελάτες του τις αξίες που πρεσβεύει και τι είναι αυτό που κάνει το brand να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Φυσικά πρέπει να είναι και κοντά στους πελάτες του, να αφουγκράζεται το feedback και τα θέλω τους και να ενεργεί ανάλογα.

Το wefixit έχοντας υλοποιήσει πολλά project στο Digital Marketing και στην κατασκευή ιστοσελίδων και E-Shop μπορεί να σας βοηθήσει σε κάθε ένα ή και σε όλα τα ψηφιακά σας βήματα. Προσφέρουν επίσης πολλές πληροφορίες για digital marketing μέσω του blog τους στην ιστοσελίδα τους: https://wefixit.gr/el/articles και τα social media τους:

https://www.facebook.com/wefixit.gr

https://www.instagram.com/wefixit.gr/

https://www.tiktok.com/@wefixitgr