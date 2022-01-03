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Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΗΡ.ΒΑΣ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

{ΕΤΩΝ 90}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΑΚΡΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ  {Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – παιδικός καρκίνος} ΦΛΟΓΑ.

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. KOΛΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 97 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-1-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΓΩΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ,

ΑΛΚΗΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΠΑΓΩΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΛΑΪΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ,ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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