Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΗΡ.ΒΑΣ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΑΚΡΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ {Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – παιδικός καρκίνος} ΦΛΟΓΑ.
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. KOΛΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-1-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΓΩΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ,
ΑΛΚΗΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΠΑΓΩΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΛΑΪΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ,ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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