Είδατε τη «Γαλλική αποστολή»; Ερωτας για την πόλη Ανγκουλέμ και το vintage style γενικότερα

Εφθασε σε Πάνθεον και Odeon Veso Mare η «Γαλλική αποστολή- The French Dispatch» του διάσημου, Τεξανού στυλίστα σκηνοθέτη Γουές Αντερσον. Όλα συμβαίνουν σε έναν φανταστικό κόσμο με ακαταμάχητες εικόνες και διάθεση αναπόλησης όπου συναντιούνται ο γαλλικός πολιτισμός με την αμερικάνικη διανόηση και την «εστέτ» δημοσιογραφία τύπου The New Yorker. Λάτρης του Τριφό και των σοφιστικέ άρθρων, ο ιδιαίτερος δημιουργός επιτυγχάνει πανέμορφα πλάνα συνδυάζοντας έγχρωμη και ασπρόμαυρη φωτογραφία, καρτουνίστικη κίνηση και απίστευτο styling των ηθοποιών του (Τίλντα Σουίντον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Φράνισις Μακντόρμαντ, Μπιλ Μάρει, Οουεν Ουίλσον, Αντριεν Μπρόντι, Τζέφρι Ράιτ, Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Λέα Σειντού, Εντουαρντ Νόρτον). Γενικότερα ο στόχος του μεταμοντέρνου παραμυθά Αντερσον ήταν να φτιάξει ένα φιλμ που μοιάζει με γαλλικό σινεμά.