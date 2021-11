Σήμερα και αύριο η διημερίδα του οδοντιατρικού συλλόγου Αχαΐας - Απόψε η ομιλία του Χρήστου Περισανίδη

Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες ξενόγλωσσες επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία περιοδικά με κριτές (peer-reviewed journals). Έχει διευθύνει στο Ινστιτούτο Ανατομίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης πολυάριθμα διεθνή πρακτικά σεμινάρια χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου και μικροαγγειακών κρημνών, τα οποία τυγχάνουν παγκοσμίου αναγνώρισης. Το 2018 ανέλαβε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εμφυτευματολογίας και Περιοδοντολογίας” της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Το 2020 εξελέγη στη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κράνιο- Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (θητεία 2020- 2026).

Το 1996 έλαβε το πτυχίο Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ το 2002 έλαβε το πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2013 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Τον 2014 ανηγορεύθη Διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Υπήρξε Συντονιστής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Είναι Visiting Senior Clinical Lecturer του ιδιωτικού Πανεπιστημίου “BPP (Brierley, Price and Prior) University” στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (Institute of Cancer Research) του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης έχει αναπτύξει πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 26/11/2021

16:00 - 16:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί

16:30 - 17:15 Ζερβού Φλώρα

Εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και οδοντιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών

με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

17:15 - 18:00 Μάστορης Μιχάλης

Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. Ένα αναπόσπαστο εργαλείο στην σύγχρονη

οδοντιατρική. Βασικές αρχές ερμηνείας εικόνων, στοιχεία ανατομίας, εφαρμογές

στην εμφυτευματολογία και στην διάγνωση οστικών αλλοιώσεων.

18:00 - 18:30 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην έκθεση - Καφέ

18:30 19:15 Περισανίδης Χρήστος

Ο ρόλος της βιοψίας στη σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος.

19:15 - 20:00 Menon Reshma

Color-Coding Oral Mucosal Lesions - Significance of Clinical Features

and its Relation to Etiopathogenesis.

20:00 - 20:45 Λαμπρόπουλος Αντώνης

Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματοσμοί στην ενδοδοντία και η διαχείρηση τους.

20:45 - 21:00 Επίσκεψη στην έκθεση - Λήξη 1ης ημέρας

Σάββατο 27/11/2021

10:00 - 10:45 Συλβέστρος Σπύρος

Περιεμφυτευματίτιδα. Σύγχρονες απόψεις και θεραπευτική αντιμετώπιση.

10:45 - 11:30 Στουφή Ελεάνα

Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση συχνών νοσημάτων του στόματος.

11:30 - 12:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην έκθεση - Καφέ

12:00 - 12:45 Διαμαντή Σμαράγδα

Ιατρικά επείγοντα κατά την κλινική οδοντιατρική πράξη και διαχείρηση τους.

12:45 - 13:30 Ακινόσογλου Καρολίνα

Προφύλαξη, διαχείρηση και αντιμετώπιση λοιμώξεων και ατυχημάτων επαγγελματιών υγείας

και ασθενών στο οδοντιατρικό περιβάλλον.

COVID-19 και εμβολιασμός, guidelines για επαγγελματίες υγείας.

13:30 - 14:00 Λήξη επιστημονικής εκδήλωσης - Συμπεράσματα

14:00 - 15:00 Συνδικαλιστική συνεδρία