Τα πρώτα αποσπάσματα του MadWalk 2021: Τα εντυπωσιακά acts των καλλιτεχνών

Τα πρώτα αποσπασματα της χθεσινή βραδιάς

To MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, για 11η συνεχόμενη χρονιά, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, στο Γήπεδο TAE KWON DO. Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, ήταν αφιερωμένος στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στηρίζουμε και εμείς την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και γινόμαστε μέρος της μεγάλης αλυσίδας αγάπης που μετρά ήδη περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών!

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project με παρουσιάστρια τη μοναδική Δούκισσα Νομικού παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά acts και πρωτότυπα catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands! Το concept του 11ου MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Τσίγκoς, Fashion Director ο Κώστας Ζησης, σκηνοθεσία στο stage η Άννα Αθανασιάδη, Art Director και χορογραφία η Νεφέλη Θεοδότου. Η μοναδική Δούκισσα Νομικού χάρισε ξεχωριστές στιγμές λάμψης, ως παρουσιάστρια του θεσμού που συνδυάζει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ξανά με κόσμο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας! Στο opening act της εκδήλωσης η Ελένη Φουρέιρα με την ελληνοαμερικανίδα Evangelia ερμήνευσαν το «Φωτιά», το οποίο αποτελεί και το theme song 11ου MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε το «Call me» στο catwalk της Lena Katsanidou. Η Ήβη Αδάμου μαζί με την Jessica Onyinyech Anosike και τη Demelza Okoji ερμήνευσαν το «Δυνατά-Δυνατά» διασκευασμένο με την αφρικανική εκδοχή του «Yeke-Yeke», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της FILA.

Οι δημιουργίες του Apostolos Mitropoulos παρουσιάστηκαν με το «Spin me round» και το act της Konnie Metaxa με τη Dust & Cream.

Τη σκυτάλη πήρε ο Αναστάσιος Ράμμος που τραγούδησε το «Για δυο μόνο μάτια» συνοδεύοντας το catwalk του brand Jack & Jones και jjxx. Στο stage του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project η Demy ερμήνευσε το «Honeymoon/Αν θυμηθείς το όνειρό μου», ενώ παρουσιάστηκαν οι δημιουργίες του Vassilis Zoulias.

Με το remix της Xenia Ghali για το τραγούδι «Rapture» που ερμήνευσε η Joanne, το κοινό του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project γνώρισε μέσω του θεσμού Designer’s lab, ο οποίος δίνει την ευκαιρία σε νέους σχεδιαστές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συστηθούν στο κοινό, αλλά και το NOW.COM τις δημιουργίες των Ζωή Στεργίου, Vie Revee, Naya Tsalesi, Magda Athanasiou, Nene, Blondiee, Evagelia Kountouri, Sei Unica, Sac n Co, Musa Collection, Hemithea και Klelia Andrali.

Στη συνέχεια, η Stefania ερμηνεύοντας το «Words» και με τη συνοδεία της Swatch παρουσίασε το catwalk του Sotiris Georgiou.

Οι δημιουργίες της 5226 series της Celia Kritharioti παρουσιάστηκαν ενώ στο stage συνέπραξαν ο Lil Kony με τη Natasha Kay για το τραγούδι «Sexy».

Ακολούθησε η L'Oréal Professionnel Paris με ένα special act με τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει το «Είμαι στα καλύτερά μου».

Στη συνέχεια, η Josephine συνόδευσε, ερμηνεύοντας το «Survivor», το catwalk με τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos.

Το «Τελικά» ερμήνευσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο GreenWalk by ΔΕΗ, όπου 8 γνωστοί σχεδιαστές δημιούργησαν ρούχα φιλικά προς το περιβάλλον, επαναχρησιμοποιώντας με έμπνευση, ανακυκλώσιμα υλικά όπως: βιοδιασπώμενα καλαμάκια, πλαστικά μαχαιροπήρουνα, χαρτόκουτα, ακατέργαστο γυαλί, οικολογικό μουσαμά και υπολείμματα υφασμάτων.

Στη φετινή εκδήλωση ο Γιώργος Κακοσαίος συνόδευσε το catwalk της Pink Woman με το τραγούδι «Καρδούλα μου».

Η Έλενα Παπαρίζου τραγούδησε το «Diamond» σε ένα special act με δημιουργίες του Dimitris Petrou, ο οποίος σχεδίασε μια εντυπωσιακή capsule collection χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λευκά είδη ΙΚΕΑ για τον εορτασμό των 20 χρόνων της εταιρίας στην Ελλάδα.

Στο MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με την Ιωάννα Τούνη τραγούδησαν το «Σαββατόβραδο», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του brand Bubblegun. Η Τάνια Μπρεάζου με το «Beggin» έδωσε το ρυθμό στο catwalk της Celia Kritharioti.

Στη συνέχεια σε ένα golden act ο Ηλίας Μπόγδανος ερμήνευσε το «Rock n’ Roll Queen», με τη Δούκισσα Νομικού σε μία επιβλητική εμφάνιση-έκπληξη να παρουσιάζει τη νέα συλλογή κοσμημάτων της Doukissa Nomikou που την ονομάζει Stronger Together Collection και την αφιερώνει στη μητέρα της που της έχει διδάξει τη δύναμη του «μαζί»!

Το closing act by Serkova Crystal Pure ανέλαβε Τάμτα, η οποία με μία fashion statement εμφάνιση ερμήνευσε ένα medley των «Στο Θεό» και «Face».