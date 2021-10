Μέχρι το 2022 τα φάρμακα κατά τoυ κορωνοϊού

Τα αισιόδοξα νέα από το μέτωπο των θεραπειών για τη λοίμωξη COVID-19 πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, με τα αντι-ιικά φάρμακα να βρίσκονται στο προσκήνιο και να προκαλούν πυρετό... παραγγελιών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την εταιρεία MSD (Μerck στις Ηνωμένες Πολιτείες) για την προμήθεια αντι-ιικών χαπιών, πέραν εκείνης που θα γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης αμέσως μόλις δοθεί το πράσινο φως για την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Παράλληλα, επιστήμονες και κυβέρνηση συνεχίζουν την εντατική προσπάθεια για την έξοδο από την πανδημία κορωνοϊού, επενδύοντας σταθερά στη δύναμη και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Η οικοδόμηση στέρεου τείχους ανοσίας γίνεται όμως με δραματικά αργό ρυθμό. Περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί πλήρως, αριθμός που αναμένεται να φτάσει τις επόμενες τρεις εβδομάδες στα 6,5 εκατομμύρια, χωρίς να θεωρείται ικανοποιητικός. Η μετατροπή της σαρωτικής σήμερα λοίμωξης COVID-19 σε εποχική νόσο, ανάλογη με εκείνη της γρίπης, θεωρείται η καμπή που θα σημάνει το τέλος της πανδημίας.

Τα αντι-ιικά φάρμακα αποτελούν μια βοηθητική οδό που οδηγεί στο τέλος της δύσκολης αυτής πορείας, ο κύριος όμως οδικός άξονας παραμένει ο εμβολιασμός. «Τα αντι-ιικά φάρμακα, όπως εν προκειμένω αυτό της Merck που έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στις κλινικές μελέτες και μένει να αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιτρέψουν να γίνει καλύτερα η διαχείριση της πανδημίας. Θα μπορούν να αποτρέπουν τη σοβαρή εξέλιξη της νόσου, εφόσον λαμβάνονται στο αρχικό στάδιό της, δηλαδή μέσα σε πέντε ημέρες από το θετικό τεστ ή από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τη χορήγηση της αντι-ιικής αγωγής θα αποφασίζει ο θεράπων ιατρός, και αυτό διότι δεν είναι υποψήφιοι να τη λάβουν όλοι όσοι μολύνονται. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται είτε με την προχωρημένη ηλικία, είτε με υποκείμενες νόσους των πασχόντων από λοίμωξη COVID-19», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης. «Μόνο με τη θωράκιση τουλάχιστον του 85%-90% του πληθυσμού της χώρας και με διαθέσιμα τα αντι-ιικά φάρμακα (χάπια) από τις αρχές του 2022, αρχικά όπως όλα δείχνουν της Merck και στη συνέχεια τον Απρίλιο της Pfizer, η Ελλάδα θα εισέλθει σε ασφαλές πεδίο, έχοντας θέσει υπό πλήρη έλεγχο τον κορωνοϊό», υπογραμμίζει ο ειδικός. Η μολνουπιραβίρη (molnupiravir), που ανέπτυξε η αμερικανική Merck μαζί με την εταιρεία Ridgeback Biotherapeutics, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο του FDA και αναμένεται να τεθεί υπό την αξιολόγηση του ΕΜΑ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης 2-3 που ανακοινώθηκαν, η θεραπεία μείωσε κατά 50% τις νοσηλείες και τους θανάτους σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που νόσησαν από κορωνοϊό.

Οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύσει περί τις 1,2 εκατομμύρια δόσεις της αντι-ιικής θεραπείας έχοντας προεξοφλήσει τη θετική έγκριση του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα. Επίσης, Βρετανία, Ελβετία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη έχουν κλειδώσει τις προπαραγγελίες τους. Στις 17 μονάδες της Merck σε όλο τον κόσμο θα έχουν παραχθεί μέχρι το τέλος του έτους συνολικά 10 εκατομμύρια συσκευασίες, ποσότητα που θα διπλασιαστεί το 2022.

Παράλληλα, έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα παραγωγής του φαρμάκου σε παραγωγούς γενοσήμων για να καλυφθούν οι ανάγκες και των αναπτυσσόμενων χωρών. Στην Ευρώπη αναμένεται να δοθεί η έγκριση περί τα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου.

Οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη φαρμακευτική εταιρεία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την προμήθεια της αντι-ιικής θεραπείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη της MSD, γίνονται και διμερείς διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊκές χώρες που σπεύδουν να κλείσουν συμφωνίες με την εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες τους, συμπληρωματικά με εκείνη που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο εντός της Ε.Ε. Ο

Oι διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο γίνονται με βάση τις επιδημιολογικές ανάγκες και την εμβολιαστική κάλυψη κάθε χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει αποφασίσει το αντι-ιικό φάρμακο να διατεθεί στην ίδια τιμή στην Ευρώπη, είτε η προμήθεια γίνει μέσω του μηχανισμού της Ε.Ε. είτε με διμερή συμφωνία. Κατά πληροφορίες, η τιμή κάθε συσκευασίας θα κυμαίνεται στα 700-1.000 ευρώ.

Το θεραπευτικό σχήμα προβλέπει την κατ’ οίκον χορήγηση του σκευάσματος δύο φορές την ημέρα επί πέντε ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται αμέσως μετά την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, κατά πληροφορίες, η χορήγηση αναμένεται να γίνεται στο ίδιο πλαίσιο που θα ισχύσει και για τα μονοκλωνικά αντισώματα, δηλαδή από νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας θα παραλάβει τον Νοέμβριο περίπου 5.250 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων που θα δίνονται σε όσους έχουν τεκμηριωμένα υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω υποκείμενων νοσημάτων.

Στη μάχη για την ανάπτυξη αντι-ιικού φαρμάκου (χαπιού) βρίσκεται και η αμερικανική εταιρεία Pfizer, η οποία βεβαίως έχει ταυτιστεί με τη νικηφόρα εμβολιαστική μάχη κατά του κορωνοϊού κυκλοφορώντας το εμβόλιο mRΝΑ. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη για τη δοκιμή ενός από του στόματος αντι-ιικού φαρμάκου για την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19. Επίσης, διεξάγει κλινική μελέτη και για άλλη θεραπεία, με ενδοφλέβια έγχυση για ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. Σημειώνεται ότι και οι δύο θεραπείες στοχεύουν στο να εμποδίζουν τη λειτουργία της πρωτεάσης, ενός ενζύμου που χρησιμοποιεί ο κορωνοϊός για να αναπαραχθεί στο σώμα.

Πηγή:prototothema