Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 16 και τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 54
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-10-2021 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά της: Σταύρος Παπαπαναγιώτου, Θεοδώρα-Νεφέλη Παπαπαναγιώτου.
Τα αδέλφια της: Άλκηστις και Διονύσιος Κορφιάτης.
Ο πατέρας της: Θεόδωρος Μητρόπουλος.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΕΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΡΤΟΠΟΙΟ
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-10-2021 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνος και Χαρίκλεια Χαραλαμποπούλου, Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος.
Τα εγγόνια της: Μαρία-Ελένη, Βασιλική.
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΟΞΑ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ – ΦΑΙΔΡΑ, ΡΩΜΑΝΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ,
ΛΙΝΑ & ΜΠΑΜΠΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΔΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
email [email protected]
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