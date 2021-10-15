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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 16 και τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 54

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-10-2021 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά της: Σταύρος Παπαπαναγιώτου, Θεοδώρα-Νεφέλη Παπαπαναγιώτου.

Τα αδέλφια της: Άλκηστις και Διονύσιος Κορφιάτης.

Ο πατέρας της: Θεόδωρος Μητρόπουλος.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΕΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΡΤΟΠΟΙΟ

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-10-2021 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Κωνσταντίνος και Χαρίκλεια Χαραλαμποπούλου, Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος.

Τα εγγόνια της: Μαρία-Ελένη, Βασιλική.

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                    

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                            

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΟΞΑ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ – ΦΑΙΔΡΑ, ΡΩΜΑΝΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ,

ΛΙΝΑ & ΜΠΑΜΠΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΔΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                      

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

email [email protected]

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