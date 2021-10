Ρεκόρ συμμετοχών στο sold-out 5ο Messinia Pro-Am της Costa Navarino

Με ρεκόρ συμμετοχών θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα και 5ο κατά σειρά Messinia Pro-Am στην Costa Navarino,από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Παίκτες από όλο τον κόσμο κατοχύρωσαν εδώ και αρκετούς μήνες τη συμμετοχή τους στο διεθνές τουρνουά, το οποίο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθείσε τρία γήπεδα, στα βραβευμένα The Dunes Course και The Bay Course, καθώς και στο πρώτο παγκοσμίως ‘International Olympic Academy Golf Course’. Η ονομασία του νέου γηπέδου 18 οπών,είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Costa Navarino. Πρόκειται για ένα από τα δύο νέα γήπεδα στο Navarino Hills, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal.

Με την υποστήριξη της Confederation of Professional Golf (CPG) και υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, το φετινό τουρνουά έχει συμμετοχές από 20 χώρες, όπως την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Σλοβακία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από την Ελλάδα.

Eπαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφ θα διαγωνιστούν στα γήπεδα της Costa Navarino για το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Το διεθνές τουρνουά θα πλαισιωθεί όπως κάθε χρόνο, από ένα συναρπαστικό παράλληλο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων και δείπνων, συμπεριλαμβανομένης της καθιερωμένης πλέον βραδιάς με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για τα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο επίσημος αερομεταφορέας του Messinia Pro-Am είναι η AEGEAN (www.aegeanair.com), μέλος της StarAlliance,της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας. Η βραβευμένη αεροπορική εταιρία Aegean(Skytrax Best Regional Airline, 4-star COVID-19 Airline Safety, κ.α.) συνεργάζεται με την Costa Navarino, την Confederation of Professional Golf (CPG) και την PGA of Greece και προσφέρει δωρεάν μεταφορά στους επαγγελματίες γκολφέρ, ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους συμμετέχοντες στο Messinia Pro-Am καθώς και επιπλέον παροχές όπως δωρεάν μεταφορά του εξοπλισμού γκολφ.

Eπίσημος διοργανωτής και ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am είναι η Erasmus, επίσημος συνεργάτης οδικών μετακινήσεων η Hertz, ενώ η AlphaBank, η Vodafone και η εταιρεία Kyvernitis είναι ασημένιοι χορηγοί του τουρνουά. Συνεργάτες του τουρνουά είναι επίσης: AMPS, το εστιατόριο Poseidonia, οι αφρώδεις οίνοι Gancia, η τεκίλα Jose Cuervo, το whiskey Glenfiddich, οι μπύρες ΝΗΣΟΣ, το Τhe Wagon Bar&Events, o Οίκος Vourakis και τα παγωτά Kayak.

Χορηγοί επικοινωνίας του Messinia Pro-Am είναι τα περιοδικά Golf Time, Golf Vacations και National Club Golfer, η εφημερίδα Καθημερινή και τα portals Andro, Capital, CNN Greece, Greek Travel Pages και Sport24.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Messinia Pro-Am 2021:

messiniaproam.costanavarino.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Costa Navarino:

www.costanavarino.com