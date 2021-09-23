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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΖΟΥΛΗΣ ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

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