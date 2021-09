Δείτε ποιοι κέρδισαν τα βραβεία στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας

Με το φιλμ «L' Evénement» της Οντρέ Ντιγουάν μεγάλο νικητή, έπεσε η αυλαία του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Όπως έγραψε το flix.gr, ένα χρόνο μετά το θρίαμβο της Κλόι Ζάο με το «Nomadland» που κατακτώντας τον Χρυσό Λέοντα έφτασε να κερδίσει και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, το μεγάλο βραβείο και του φετινού, 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κατέληξε και αυτό σε μία ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα, στο «L' Evenement» της Οντρέ Ντιγουάν.

Με την κατάκτηση του Χρυσού Λέοντα, η 41 ετών Οντρέ Ντιγουάν μπαίνει στην εκλεκτική λίστα των έξι – 6 μόλις γυναικών που το έχουν καταφέρει.

Οι προηγούμενες πέντε γυναίκες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας είναι η Μαργκαρέτ Φον Τρότα με το «Marianne and Juliane» το 1981, η Ανιές Βαρντά με τις Ελληνικές ρίζες, με το «Vagabond» το 1985, η Μίρα Ναίρ με το «Monsoon Wedding» το 2001, η Σοφία Κόπολα με το «Somewhere» το 2010 και η Κλόι Ζάο με το «Nomadland» το 2020.

Η νίκη του «L' Evenement» δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς η ταινία από την πρώτη στιγμή της προβολής της ξεχώρισε όχι μόνο για το θέμα της - αναφέρεται σε μια υπόθεση παράνομης έκτρωσης στη Γαλλία της δεκαετίας του '60 - αλλά και για το έντονο σκηνοθετικό της στίγμα, από την Οντρέ Ντιγουάν, στη δεύτερη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Mais vous êtes Fous» του 2019.

Συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της Οντρέ Ντιγουάν, η οποία και κάλεσε στη σκηνή της τελετής απονομής, να μοιραστούν το βραβείο, την πρωταγωνίστριά της, Αναμαρία Μπαρτολομέι.

Το γυναικείο σερί στα βραβεία δεν εξαντλήθηκε στον Χρυσό Λέοντα. Η Αμερικανίδα Μάγκι Τζίλενχαλ κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το «The Lost Daughter», βασισμένο σε βιβλίο της Ελενα Φεράντε (φιλμ που γυρίσμηκε στις Σπέτσες) και η Τζέιν Κάμπιον, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας για το «The Power of the Dog».

Η Ισπανίδα σταρ Πενέλοπε Κρουζ κέρδισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για την ερμηνεία της στις «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και οι τρεις γυναίκες, μετά τη βράβευσή τους, μπαίνουν με φόρα στην Οσκαρική κούρσα που παραδοσιακά ξεκινάει από το Φεστιβάλ Βενετίας.

Παρών για να υποστηρίξει τη σύζυγο του, Πενέλοπε Κρουζ ήταν στην τελετή απονομής ο σύζυγος της, ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Ο άλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η πλατφόρμα του Netflix. Ο λόγος τόσο για το «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον, αλλά και για το «Xέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού για τον νεαρό πρωταγωνιστή του, Φιλίπο Σκότι.

Έκπληξη αποτέλεσε η πλήρης απουσία από τα βραβεία της ταινίας του Πάμπλο Λαραΐν «Spencer» καθώς όλοι περίμεναν όχι μόνο ότι θα αποσπάσει κάποιο από τα μεγάλα βραβεία της διοργάνωσης αλλά και ότι η ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ ήταν φαβορί για το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για την ενσάρκωση της Πριγκίπισσας Νταιάνα.

Τα βραβεία αναλυτικά:

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Φιλίπο Σκότι στο «Hand of God» του Πάολο Σορεντίνο

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Il Buco του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο

Βραβείο Σεναρίου: Μάγκι Τζίλενχαλ για το «The Lost Daughter»

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Τζον Αρτσίλα για το «On the Job: The Missing 8».

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Τζέιν Κάμπιον για το «The Power of the Dog»

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Το Χέρι Του Θεού του Πάολο Σορεντίνο

Χρυσός Λέοντας: «L' Evénement» της Οντρεΐ Ντιγουάν.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIRTUAL REALITY

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: Goliath: Playing with Reality των Μπάρι Τζιν Μέρφι και Μέι Αμπντάλα

Best VR Experience for Interactive Content: Le Bal de Paris της Μπλάνκα Λι

Best VR Story: End of Night του Ντέιβιντ Άντλερ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LION OF THE FUTURE - LUIGI DE LAURENTIS

Imaculat των Μόνικα Σταν και Τζορτζ Τσίπερ - Λίλεμαρκ | Η ταινία προβλήθηκε στο τμήμα Giornate degli Autori του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας

ΤΜΗΜΑ ORIZZONTI EXTRA (ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ EXTRA)

Audience Award Armani Beauty: The Bling Man Who Did not Want to See Titanic

ΤΜΗΜΑ ORIZZONTI (ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

Καλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: Los Huesos των Κριστομπάλ Λεόν, Χοακίν Κόσίνα

Καλύτερo Σενάριο: 107 Mothers των Πέτερ Κερέκες και Ιβάν Οστροτσόβσκι

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Πίσεθ Τσαν από το «White Building»

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Λορ Καλαμί από το «A Plein Temps»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: El Gran Movimiento του Κίρο Ρούσο.

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ερίκ Γραβέλ για το «A Plein Temps»

Καλύτερη Ταινία: Pilgrims του Λαουρίνας Μπαρέισα.