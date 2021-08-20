Κηδείες και μνημόσυνα που θα γίνουν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Μνημόσυνα
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,
ΑΜΑΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑΣΟΣ & ΔΩΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΌΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Gραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21-8-2021 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της θεοτόκου παραλίας Πατρών 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ, ΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ, ΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΛΑΜΠ. ΠΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΓΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΝΕΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΝΕΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-2021 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου- Αγίων αποστόλων Ζαβλανίου 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 70
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΣ & ΜΙΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΤΟΥ, ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΤ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΘΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΜΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-2021 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου- Αγίων Aποστόλων Ζαβλανίου 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
ΕΤΩΝ 42
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΡΥΣΗΙΔΑ (ΣΟΥΛΑ) ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-8-2021 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Κάτω Καστριτσίου 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΜΙΧ. ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 92
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΗΡΑ ΠΛΟΥΤ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-8-2021 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου Ζαβλανίου (Αχαϊκής Συμπολιτείας) 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-8-2021 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/νθήμερο μνημόσυνο
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΝΙΚ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΣΕΒΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22-8-8-2021 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας ετήσιο μνημόσυνο
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 24
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ. 2610 454184, ΦΑΞ: 2610 450732, ΚΙΝ: 6944320495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 22-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝOΣ ΝΙΚ. ΚΟΤΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΣΙΡΗ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΡΡΑΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΝΙΦΟΡΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ,
ΛΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΤΣΙΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡ. ΝΙΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΝΙΑΧΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΧΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΧΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΧΟΣ,
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΝΙΑΧΟΥ,ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩN
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 22-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ χηρα ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
ΠΑΝΑΓΩΙΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ χηρα ΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 22-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΒΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΣΣΙΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΚΑΒΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,
ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ,ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021 & ΩΡΑ 8:30 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΓΕΩΡΓ. ΣΓΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΓΟΥΡΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΓΟΥΡΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΓΟΥΡΑ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021 & ΩΡΑ 8:00 Π.Μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΜΠΕ
ΕΤΩΝ 91
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ – ΡΟΔΟΥΛΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΑΝΘΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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