Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΙΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΓΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 7:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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