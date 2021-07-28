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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-7-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΙΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ    ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΓΓ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 7:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ.

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»  ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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