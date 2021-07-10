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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Κυριακή 11 και Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Κυρια...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΜΑΣΤΟΡΑ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑΑ 5¨00 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΙΑΣΜIΝ ΜΑΣΤΟΡΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΦΩΤEΙΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ              

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡ. ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΤΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106- ΚΙΝ: 6972119124

 

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