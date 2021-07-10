Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Κυριακή 11 και Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΜΑΣΤΟΡΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑΑ 5¨00 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΙΑΣΜIΝ ΜΑΣΤΟΡΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΦΩΤEΙΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡ. ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΤΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106- ΚΙΝ: 6972119124
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